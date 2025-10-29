Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1134, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (28):
02 - 10 - 14 - 20 - 24 - 28 - 31
Mês da sorte: Agosto
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 32 apostas ganhadoras, R$ 2.700,99
- 5 acertos: 1279 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 15471 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 48651 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3524, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (28):
02 - 03 - 04 - 05 - 07 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 22 - 24
Premiação:
- 15 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 588.123,72
- 14 acertos: 401 apostas ganhadoras, R$ 1.810,90
- 13 acertos: 14807 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 185232 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 910015 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
2 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- CACHOEIRA DOURADA/GO
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SAO LUIS/MA
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SANTA BARBARA/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- MARABA/PA
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- RIBEIRA/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2933, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (28):
01 - 18 - 22 - 42 - 48 - 50
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 12 apostas ganhadoras, R$ 85.025,66
- 4 acertos: 1231 apostas ganhadoras, R$ 1.366,22
Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6864, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (28):
06 - 18 - 55 - 58 - 78
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 64 apostas ganhadoras, R$ 11.920,21
- 3 acertos: 6068 apostas ganhadoras, R$ 119,73
- 2 acertos: 155610 apostas ganhadoras, R$ 4,66
Acumulado para o próximo concurso: R$ 29.000.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2313, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (28):
02 - 03 - 06 - 32 - 33 - 68 - 70
Time do coração: CORITIBA/PR
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 49.750,03
- 5 acertos: 283 apostas ganhadoras, R$ 1.757,95
- 4 acertos: 5628 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 55679 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 21298 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 41.000.000,00