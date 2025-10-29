Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Confira os resultados dos sorteios desta terça-feira (28). Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1134, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (28):

02 - 10 - 14 - 20 - 24 - 28 - 31

Mês da sorte: Agosto

Premiação:

7 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos: 32 apostas ganhadoras, R$ 2.700,99

32 apostas ganhadoras, R$ 2.700,99 5 acertos: 1279 apostas ganhadoras, R$ 25,00

1279 apostas ganhadoras, R$ 25,00 4 acertos: 15471 apostas ganhadoras, R$ 5,00

15471 apostas ganhadoras, R$ 5,00 Mês da Sorte: 48651 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3524, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (28):

02 - 03 - 04 - 05 - 07 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 22 - 24

Premiação:

15 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 588.123,72

7 apostas ganhadoras, R$ 588.123,72 14 acertos: 401 apostas ganhadoras, R$ 1.810,90

401 apostas ganhadoras, R$ 1.810,90 13 acertos: 14807 apostas ganhadoras, R$ 35,00

14807 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 185232 apostas ganhadoras, R$ 14,00

185232 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 910015 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedores:

CANAL ELETRONICO/--

2 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

2 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos CACHOEIRA DOURADA/GO

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos SAO LUIS/MA

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos SANTA BARBARA/MG

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos MARABA/PA

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos RIBEIRA/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2933, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (28):

01 - 18 - 22 - 42 - 48 - 50

Premiação:

6 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos: 12 apostas ganhadoras, R$ 85.025,66

12 apostas ganhadoras, R$ 85.025,66 4 acertos: 1231 apostas ganhadoras, R$ 1.366,22

Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6864, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (28):

06 - 18 - 55 - 58 - 78

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 64 apostas ganhadoras, R$ 11.920,21

64 apostas ganhadoras, R$ 11.920,21 3 acertos: 6068 apostas ganhadoras, R$ 119,73

6068 apostas ganhadoras, R$ 119,73 2 acertos: 155610 apostas ganhadoras, R$ 4,66

Acumulado para o próximo concurso: R$ 29.000.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2313, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (28):

02 - 03 - 06 - 32 - 33 - 68 - 70

Time do coração: CORITIBA/PR

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 49.750,03

7 apostas ganhadoras, R$ 49.750,03 5 acertos: 283 apostas ganhadoras, R$ 1.757,95

283 apostas ganhadoras, R$ 1.757,95 4 acertos: 5628 apostas ganhadoras, R$ 10,50

5628 apostas ganhadoras, R$ 10,50 3 acertos: 55679 apostas ganhadoras, R$ 3,50

55679 apostas ganhadoras, R$ 3,50 Time do Coração: 21298 apostas ganhadoras, R$ 8,50