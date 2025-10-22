Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Confira os resultados dos sorteios desta terça-feira (21) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1131, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (21):

06 - 07 - 11 - 12 - 13 - 20 - 26

Mês da sorte: Julho

Premiação:

7 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos: 105 apostas ganhadoras, R$ 3.077,74

105 apostas ganhadoras, R$ 3.077,74 5 acertos: 4115 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4115 apostas ganhadoras, R$ 25,00 4 acertos: 52592 apostas ganhadoras, R$ 5,00

52592 apostas ganhadoras, R$ 5,00 Mês da Sorte: 133681 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.800.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3518, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (21):

02 - 05 - 06 - 07 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25

Premiação:

15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 2.280.777,15

2 apostas ganhadoras, R$ 2.280.777,15 14 acertos: 321 apostas ganhadoras, R$ 1.911,10

321 apostas ganhadoras, R$ 1.911,10 13 acertos: 12396 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12396 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 150093 apostas ganhadoras, R$ 14,00

150093 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 807358 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedores:

VILA VELHA/ES

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos SAO PAULO/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2930, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (21):

01 - 11 - 13 - 14 - 36 - 45

Premiação:

6 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos: 70 apostas ganhadoras, R$ 40.435,71

70 apostas ganhadoras, R$ 40.435,71 4 acertos: 5175 apostas ganhadoras, R$ 901,57

Acumulado para o próximo concurso: R$ 85.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6858, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (21):

31 - 55 - 70 - 78 - 80

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 47 apostas ganhadoras, R$ 11.489,18

47 apostas ganhadoras, R$ 11.489,18 3 acertos: 3643 apostas ganhadoras, R$ 141,16

3643 apostas ganhadoras, R$ 141,16 2 acertos: 90480 apostas ganhadoras, R$ 5,68

Acumulado para o próximo concurso: R$ 13.000.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2310, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (21):

02 - 17 - 44 - 47 - 55 - 62 - 66

Time do coração: VILA NOVA/GO

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 73.740,07

4 apostas ganhadoras, R$ 73.740,07 5 acertos: 271 apostas ganhadoras, R$ 1.554,87

271 apostas ganhadoras, R$ 1.554,87 4 acertos: 5238 apostas ganhadoras, R$ 10,50

5238 apostas ganhadoras, R$ 10,50 3 acertos: 48434 apostas ganhadoras, R$ 3,50

48434 apostas ganhadoras, R$ 3,50 Time do Coração: 13905 apostas ganhadoras, R$ 8,50