Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1131, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (21):
06 - 07 - 11 - 12 - 13 - 20 - 26
Mês da sorte: Julho
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 105 apostas ganhadoras, R$ 3.077,74
- 5 acertos: 4115 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 52592 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 133681 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.800.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3518, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (21):
02 - 05 - 06 - 07 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 2.280.777,15
- 14 acertos: 321 apostas ganhadoras, R$ 1.911,10
- 13 acertos: 12396 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 150093 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 807358 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- VILA VELHA/ES
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SAO PAULO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2930, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (21):
01 - 11 - 13 - 14 - 36 - 45
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 70 apostas ganhadoras, R$ 40.435,71
- 4 acertos: 5175 apostas ganhadoras, R$ 901,57
Acumulado para o próximo concurso: R$ 85.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6858, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (21):
31 - 55 - 70 - 78 - 80
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 47 apostas ganhadoras, R$ 11.489,18
- 3 acertos: 3643 apostas ganhadoras, R$ 141,16
- 2 acertos: 90480 apostas ganhadoras, R$ 5,68
Acumulado para o próximo concurso: R$ 13.000.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2310, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (21):
02 - 17 - 44 - 47 - 55 - 62 - 66
Time do coração: VILA NOVA/GO
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 73.740,07
- 5 acertos: 271 apostas ganhadoras, R$ 1.554,87
- 4 acertos: 5238 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 48434 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 13905 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 38.000.000,00