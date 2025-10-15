Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1128, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (14):
09 - 10 - 16 - 17 - 19 - 20 - 24
Mês da sorte: Abril
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 94 apostas ganhadoras, R$ 2.151,92
- 5 acertos: 3211 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 40008 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 121791 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.700.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3512, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (14):
01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 22
Premiação:
- 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 792.639,19
- 14 acertos: 186 apostas ganhadoras, R$ 1.787,08
- 13 acertos: 7048 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 94237 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 524639 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- MATUTINA/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2927, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (14):
11 - 27 - 34 - 55 - 56 - 58
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 43 apostas ganhadoras, R$ 45.167,65
- 4 acertos: 3322 apostas ganhadoras, R$ 963,70
Acumulado para o próximo concurso: R$ 40.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6852, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (14):
24 - 46 - 50 - 62 - 68
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 34 apostas ganhadoras, R$ 10.093,09
- 3 acertos: 2293 apostas ganhadoras, R$ 142,53
- 2 acertos: 55352 apostas ganhadoras, R$ 5,90
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.200.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2307, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (14):
02 - 13 - 38 - 44 - 52 - 64 - 80
Time do coração: CORITIBA/PR
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 45.979,04
- 5 acertos: 299 apostas ganhadoras, R$ 1.537,76
- 4 acertos: 5854 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 55758 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 22482 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 35.500.000,00