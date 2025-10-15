Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Confira os resultados dos sorteios desta terça-feira (14) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1128, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (14):

09 - 10 - 16 - 17 - 19 - 20 - 24

Mês da sorte: Abril

Premiação:

7 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos: 94 apostas ganhadoras, R$ 2.151,92

94 apostas ganhadoras, R$ 2.151,92 5 acertos: 3211 apostas ganhadoras, R$ 25,00

3211 apostas ganhadoras, R$ 25,00 4 acertos: 40008 apostas ganhadoras, R$ 5,00

40008 apostas ganhadoras, R$ 5,00 Mês da Sorte: 121791 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.700.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3512, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (14):

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 22

Premiação:

15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 792.639,19

2 apostas ganhadoras, R$ 792.639,19 14 acertos: 186 apostas ganhadoras, R$ 1.787,08

186 apostas ganhadoras, R$ 1.787,08 13 acertos: 7048 apostas ganhadoras, R$ 35,00

7048 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 94237 apostas ganhadoras, R$ 14,00

94237 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 524639 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedores:

CANAL ELETRONICO/--

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos MATUTINA/MG

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2927, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (14):

11 - 27 - 34 - 55 - 56 - 58

Premiação:

6 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos: 43 apostas ganhadoras, R$ 45.167,65

43 apostas ganhadoras, R$ 45.167,65 4 acertos: 3322 apostas ganhadoras, R$ 963,70

Acumulado para o próximo concurso: R$ 40.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6852, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (14):

24 - 46 - 50 - 62 - 68

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 34 apostas ganhadoras, R$ 10.093,09

34 apostas ganhadoras, R$ 10.093,09 3 acertos: 2293 apostas ganhadoras, R$ 142,53

2293 apostas ganhadoras, R$ 142,53 2 acertos: 55352 apostas ganhadoras, R$ 5,90

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.200.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2307, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (14):

02 - 13 - 38 - 44 - 52 - 64 - 80

Time do coração: CORITIBA/PR

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 45.979,04

7 apostas ganhadoras, R$ 45.979,04 5 acertos: 299 apostas ganhadoras, R$ 1.537,76

299 apostas ganhadoras, R$ 1.537,76 4 acertos: 5854 apostas ganhadoras, R$ 10,50

5854 apostas ganhadoras, R$ 10,50 3 acertos: 55758 apostas ganhadoras, R$ 3,50

55758 apostas ganhadoras, R$ 3,50 Time do Coração: 22482 apostas ganhadoras, R$ 8,50