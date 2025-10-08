Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1125, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (7):
01 - 02 - 07 - 11 - 14 - 21 - 27
Mês da sorte: Abril
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 53 apostas ganhadoras, R$ 2.461,80
- 5 acertos: 1783 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 21749 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 80262 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.300.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3506, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (7):
03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 22 - 23 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 987.681,65
- 14 acertos: 157 apostas ganhadoras, R$ 2.638,15
- 13 acertos: 6372 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 81742 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 466108 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- OURILANDIA DO NORTE/PA
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SAO PAULO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2924, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (7):
10 - 19 - 30 - 40 - 48 - 54
Premiação:
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 17.924.306,92
- 5 acertos: 24 apostas ganhadoras, R$ 70.623,98
- 4 acertos: 2134 apostas ganhadoras, R$ 1.309,23
Acumulado para o próximo concurso: R$ 21.000.000,00
Vencedor:
- NOVA LIMA/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Quina
Resultado do concurso nº 6846, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (7):
04 - 49 - 51 - 57 - 63
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 67 apostas ganhadoras, R$ 13.581,89
- 3 acertos: 6690 apostas ganhadoras, R$ 129,54
- 2 acertos: 179654 apostas ganhadoras, R$ 4,82
Acumulado para o próximo concurso: R$ 28.500.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2304, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (7):
09 - 22 - 31 - 51 - 53 - 62 - 74
Time do coração: BRUSQUE/SC
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 37.100,55
- 5 acertos: 245 apostas ganhadoras, R$ 1.730,63
- 4 acertos: 4505 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 45643 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 13241 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 33.000.000,00