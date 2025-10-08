Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (6) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1125, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (7):

01 - 02 - 07 - 11 - 14 - 21 - 27

Mês da sorte: Abril

Premiação:

7 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos: 53 apostas ganhadoras, R$ 2.461,80

53 apostas ganhadoras, R$ 2.461,80 5 acertos: 1783 apostas ganhadoras, R$ 25,00

1783 apostas ganhadoras, R$ 25,00 4 acertos: 21749 apostas ganhadoras, R$ 5,00

21749 apostas ganhadoras, R$ 5,00 Mês da Sorte: 80262 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.300.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3506, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (7):

03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 22 - 23 - 24 - 25

Premiação:

15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 987.681,65

2 apostas ganhadoras, R$ 987.681,65 14 acertos: 157 apostas ganhadoras, R$ 2.638,15

157 apostas ganhadoras, R$ 2.638,15 13 acertos: 6372 apostas ganhadoras, R$ 35,00

6372 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 81742 apostas ganhadoras, R$ 14,00

81742 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 466108 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedores:

OURILANDIA DO NORTE/PA

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos SAO PAULO/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2924, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (7):

10 - 19 - 30 - 40 - 48 - 54

Premiação:

6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 17.924.306,92

1 apostas ganhadoras, R$ 17.924.306,92 5 acertos: 24 apostas ganhadoras, R$ 70.623,98

24 apostas ganhadoras, R$ 70.623,98 4 acertos: 2134 apostas ganhadoras, R$ 1.309,23

Acumulado para o próximo concurso: R$ 21.000.000,00

Vencedor:

NOVA LIMA/MG

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Quina

Resultado do concurso nº 6846, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (7):

04 - 49 - 51 - 57 - 63

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 67 apostas ganhadoras, R$ 13.581,89

67 apostas ganhadoras, R$ 13.581,89 3 acertos: 6690 apostas ganhadoras, R$ 129,54

6690 apostas ganhadoras, R$ 129,54 2 acertos: 179654 apostas ganhadoras, R$ 4,82

Acumulado para o próximo concurso: R$ 28.500.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2304, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (7):

09 - 22 - 31 - 51 - 53 - 62 - 74

Time do coração: BRUSQUE/SC

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 37.100,55

8 apostas ganhadoras, R$ 37.100,55 5 acertos: 245 apostas ganhadoras, R$ 1.730,63

245 apostas ganhadoras, R$ 1.730,63 4 acertos: 4505 apostas ganhadoras, R$ 10,50

4505 apostas ganhadoras, R$ 10,50 3 acertos: 45643 apostas ganhadoras, R$ 3,50

45643 apostas ganhadoras, R$ 3,50 Time do Coração: 13241 apostas ganhadoras, R$ 8,50