Confira os resultados das loterias desta sexta-feira

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2871, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

01 - 08 - 22 - 31 - 33 - 35

2º sorteio:

05 - 07 - 14 - 32 - 33 - 43

Premiação:

6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 16.564.686,23

Lotomania

Resultado do concurso nº 2834, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (10):

09 - 13 - 27 - 40 - 41 - 42 - 43 - 47 - 53 - 61 - 62 - 65 - 66 - 67 - 72 - 77 - 88 - 92 - 93 - 94

Premiação:

20 acertos: Não houve ganhador

10154 apostas ganhadoras, R$ 10,52 0 acertos: Não houve ganhador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.100.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6849, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (10):

13 - 22 - 23 - 30 - 67

Premiação:

5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 33.163.273,90

Estimativa para o próximo concurso: R$ 600.000,00

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Super sete

Resultado do concurso nº 757, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (10):

coluna 1: 0

coluna 2: 6

coluna 3: 7

coluna 4: 2

coluna 5: 0

coluna 6: 7

coluna 7: 0

Premiação:

7 acertos: Não houve ganhador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.300.000,00

Lotofácil

Confira o resultado do concurso da Lotofácil 3509

Veja abaixo o resultado sorteado:

01 - 03 - 04 - 07 - 09 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25

Premiação:

15 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 537.675,83

Estimativa para o próximo concurso: R$ 7.000.000,00

