Confira os resultados das loterias desta sexta-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2871, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
01 - 08 - 22 - 31 - 33 - 35
2º sorteio:
05 - 07 - 14 - 32 - 33 - 43
Premiação:
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 16.564.686,23
- 5 acertos: 27 apostas ganhadoras, R$ 6.438,07
- 4 acertos: 1415 apostas ganhadoras, R$ 140,39
- 3 acertos: 29490 apostas ganhadoras, R$ 3,36
- 6 acertos: Não houve ganhador
- 5 acertos: 19 apostas ganhadoras, R$ 8.233,95
- 4 acertos: 1643 apostas ganhadoras, R$ 120,91
- 3 acertos: 31781 apostas ganhadoras, R$ 3,12
Lotomania
Resultado do concurso nº 2834, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (10):
09 - 13 - 27 - 40 - 41 - 42 - 43 - 47 - 53 - 61 - 62 - 65 - 66 - 67 - 72 - 77 - 88 - 92 - 93 - 94
Premiação:
- 20 acertos: Não houve ganhador
- 19 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 171.020,64
- 18 acertos: 41 apostas ganhadoras, R$ 2.607,02
- 17 acertos: 359 apostas ganhadoras, R$ 297,73
- 16 acertos: 2213 apostas ganhadoras, R$ 48,29
- 15 acertos: 10154 apostas ganhadoras, R$ 10,52
- 0 acertos: Não houve ganhador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.100.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6849, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (10):
13 - 22 - 23 - 30 - 67
Premiação:
- 5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 33.163.273,90
- 4 acertos: 79 apostas ganhadoras, R$ 12.524,86
- 3 acertos: 8591 apostas ganhadoras, R$ 109,68
- 2 acertos: 225229 apostas ganhadoras, R$ 4,18
Estimativa para o próximo concurso: R$ 600.000,00
Cidades Ganhadoras:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Super sete
Resultado do concurso nº 757, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (10):
coluna 1: 0
coluna 2: 6
coluna 3: 7
coluna 4: 2
coluna 5: 0
coluna 6: 7
coluna 7: 0
Premiação:
- 7 acertos: Não houve ganhador
- 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 14.391,22
- 5 acertos: 44 apostas ganhadoras, R$ 934,49
- 4 acertos: 552 apostas ganhadoras, R$ 74,48
- 3 acertos: 5466 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.300.000,00
Lotofácil
Confira o resultado do concurso da Lotofácil 3509
Veja abaixo o resultado sorteado:
- 01 - 03 - 04 - 07 - 09 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 537.675,83
- 14 acertos: 926 apostas ganhadoras, R$ 837,59
- 13 acertos: 22417 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 197000 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 949746 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Estimativa para o próximo concurso: R$ 7.000.000,00
Cidades Ganhadoras:
- GOIANIA/GO
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
- BELEM/PA
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
- BOA ESPERANCA DO IGUACU/PR
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
- ROLIM DE MOURA/RO
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
- NOVO HAMBURGO/RS
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
- ARACATUBA/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
- SERTAOZINHO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
- PALMAS/TO
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos