Confira os resultados das loterias desta sexta

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2880, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

11 - 15 - 26 - 32 - 44 - 45

2º sorteio:

11 - 17 - 26 - 32 - 38 - 43

Premiação:

1º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

2º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3527, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (31):

02 - 03 - 04 - 06 - 07 - 09 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 23 - 24

Premiação:

15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 2.095.333,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedores:

CANAL ELETRONICO/--

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2843, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (31):

01 - 05 - 19 - 24 - 27 - 30 - 38 - 43 - 47 - 52 - 54 - 57 - 61 - 62 - 73 - 74 - 85 - 92 - 94 - 96

Premiação:

20 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.500.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6867, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (31):

04 - 05 - 18 - 19 - 56

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 37.000.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 766, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (31):

coluna 1: 0

coluna 2: 1

coluna 3: 0

coluna 4: 7

coluna 5: 0

coluna 6: 4

coluna 7: 7

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

