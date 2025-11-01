Confira os resultados das loterias desta sexta

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2880, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
11 - 15 - 26 - 32 - 44 - 45
2º sorteio:
11 - 17 - 26 - 32 - 38 - 43 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 9.298,90
- 4 acertos: 301 apostas ganhadoras, R$ 141,22
- 3 acertos: 6328 apostas ganhadoras, R$ 3,35
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 6.695,20
- 4 acertos: 341 apostas ganhadoras, R$ 124,66
- 3 acertos: 6174 apostas ganhadoras, R$ 3,44
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3527, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (31):
02 - 03 - 04 - 06 - 07 - 09 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 23 - 24
Premiação:
- 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 2.095.333,50
- 14 acertos: 470 apostas ganhadoras, R$ 1.810,00
- 13 acertos: 14224 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 165756 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 858535 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SAO PAULO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2843, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (31):
01 - 05 - 19 - 24 - 27 - 30 - 38 - 43 - 47 - 52 - 54 - 57 - 61 - 62 - 73 - 74 - 85 - 92 - 94 - 96
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 279.276,83
- 18 acertos: 100 apostas ganhadoras, R$ 1.745,48
- 17 acertos: 712 apostas ganhadoras, R$ 245,15
- 16 acertos: 4208 apostas ganhadoras, R$ 41,48
- 15 acertos: 17293 apostas ganhadoras, R$ 10,09
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.500.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6867, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (31):
04 - 05 - 18 - 19 - 56
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 269 apostas ganhadoras, R$ 3.606,85
- 3 acertos: 14568 apostas ganhadoras, R$ 63,42
- 2 acertos: 286336 apostas ganhadoras, R$ 3,22
Acumulado para o próximo concurso: R$ 37.000.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 766, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (31):
coluna 1: 0
coluna 2: 1
coluna 3: 0
coluna 4: 7
coluna 5: 0
coluna 6: 4
coluna 7: 7
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 11.597,36
- 5 acertos: 48 apostas ganhadoras, R$ 1.035,47
- 4 acertos: 759 apostas ganhadoras, R$ 65,48
- 3 acertos: 6893 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.600.000,00