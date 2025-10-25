Confira os resultados das loterias desta sexta

Confira os resultados dos sorteios desta sexta. Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2877, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

05 - 16 - 19 - 20 - 25 - 44

2º sorteio:

14 - 25 - 29 - 30 - 34 - 47 -

Premiação:

1º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 7.080,19

7 apostas ganhadoras, R$ 7.080,19 4 acertos: 516 apostas ganhadoras, R$ 109,77

516 apostas ganhadoras, R$ 109,77 3 acertos: 10082 apostas ganhadoras, R$ 2,80

2º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 5.575,64

8 apostas ganhadoras, R$ 5.575,64 4 acertos: 401 apostas ganhadoras, R$ 141,25

401 apostas ganhadoras, R$ 141,25 3 acertos: 8292 apostas ganhadoras, R$ 3,41

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3521, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (24):

06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23

Premiação:

15 acertos: 10 apostas ganhadoras, R$ 202.302,67

10 apostas ganhadoras, R$ 202.302,67 14 acertos: 270 apostas ganhadoras, R$ 2.244,35

270 apostas ganhadoras, R$ 2.244,35 13 acertos: 6284 apostas ganhadoras, R$ 35,00

6284 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 67045 apostas ganhadoras, R$ 14,00

67045 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 397330 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedores:

CANAL ELETRONICO/--

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos ANAPOLIS/GO

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos SAO LUIS/MA

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos ITAUNA/MG

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos MONTES CLAROS/MG

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos SANTOS DUMONT/MG

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos UBERLANDIA/MG

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos BARRA DO GARCAS/MT

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos RONDON/PR

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos SAO PAULO/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2840, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (24):

03 - 04 - 07 - 19 - 22 - 24 - 30 - 32 - 38 - 39 - 42 - 43 - 46 - 47 - 50 - 51 - 62 - 68 - 72 - 95

Premiação:

20 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 19 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 18 acertos: 66 apostas ganhadoras, R$ 2.267,26

66 apostas ganhadoras, R$ 2.267,26 17 acertos: 541 apostas ganhadoras, R$ 276,59

541 apostas ganhadoras, R$ 276,59 16 acertos: 3547 apostas ganhadoras, R$ 42,18

3547 apostas ganhadoras, R$ 42,18 15 acertos: 20785 apostas ganhadoras, R$ 7,19

20785 apostas ganhadoras, R$ 7,19 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.500.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6861, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (24):

26 - 32 - 42 - 57 - 78

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 53 apostas ganhadoras, R$ 11.791,39

53 apostas ganhadoras, R$ 11.791,39 3 acertos: 4374 apostas ganhadoras, R$ 136,07

4374 apostas ganhadoras, R$ 136,07 2 acertos: 115773 apostas ganhadoras, R$ 5,14

Acumulado para o próximo concurso: R$ 17.500.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 763, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (24):

coluna 1: 3

coluna 2: 9

coluna 3: 0

coluna 4: 7

coluna 5: 3

coluna 6: 5

coluna 7: 2

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 5 acertos: 43 apostas ganhadoras, R$ 1.174,73

43 apostas ganhadoras, R$ 1.174,73 4 acertos: 712 apostas ganhadoras, R$ 70,94

712 apostas ganhadoras, R$ 70,94 3 acertos: 6580 apostas ganhadoras, R$ 6,00