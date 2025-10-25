Confira os resultados das loterias desta sexta

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2877, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
05 - 16 - 19 - 20 - 25 - 44
2º sorteio:
14 - 25 - 29 - 30 - 34 - 47 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 7.080,19
- 4 acertos: 516 apostas ganhadoras, R$ 109,77
- 3 acertos: 10082 apostas ganhadoras, R$ 2,80
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 5.575,64
- 4 acertos: 401 apostas ganhadoras, R$ 141,25
- 3 acertos: 8292 apostas ganhadoras, R$ 3,41
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3521, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (24):
06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
Premiação:
- 15 acertos: 10 apostas ganhadoras, R$ 202.302,67
- 14 acertos: 270 apostas ganhadoras, R$ 2.244,35
- 13 acertos: 6284 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 67045 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 397330 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- ANAPOLIS/GO
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SAO LUIS/MA
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- ITAUNA/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- MONTES CLAROS/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SANTOS DUMONT/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- UBERLANDIA/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- BARRA DO GARCAS/MT
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- RONDON/PR
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SAO PAULO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2840, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (24):
03 - 04 - 07 - 19 - 22 - 24 - 30 - 32 - 38 - 39 - 42 - 43 - 46 - 47 - 50 - 51 - 62 - 68 - 72 - 95
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: Não houve acertador
- 18 acertos: 66 apostas ganhadoras, R$ 2.267,26
- 17 acertos: 541 apostas ganhadoras, R$ 276,59
- 16 acertos: 3547 apostas ganhadoras, R$ 42,18
- 15 acertos: 20785 apostas ganhadoras, R$ 7,19
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.500.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6861, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (24):
26 - 32 - 42 - 57 - 78
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 53 apostas ganhadoras, R$ 11.791,39
- 3 acertos: 4374 apostas ganhadoras, R$ 136,07
- 2 acertos: 115773 apostas ganhadoras, R$ 5,14
Acumulado para o próximo concurso: R$ 17.500.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 763, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (24):
coluna 1: 3
coluna 2: 9
coluna 3: 0
coluna 4: 7
coluna 5: 3
coluna 6: 5
coluna 7: 2
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: não houve ganhadores
- 5 acertos: 43 apostas ganhadoras, R$ 1.174,73
- 4 acertos: 712 apostas ganhadoras, R$ 70,94
- 3 acertos: 6580 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.300.000,00