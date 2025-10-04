Confira os resultados das loterias desta sexta

Confira os resultados dos sorteios de hoje. Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2868, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

08 - 09 - 17 - 27 - 35 - 43

2º sorteio:

02 - 13 - 18 - 33 - 34 - 38 -

Premiação:

1º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 29 apostas ganhadoras, R$ 6.458,78

29 apostas ganhadoras, R$ 6.458,78 4 acertos: 1943 apostas ganhadoras, R$ 110,17

1943 apostas ganhadoras, R$ 110,17 3 acertos: 37096 apostas ganhadoras, R$ 2,88

2º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 21 apostas ganhadoras, R$ 8.027,34

21 apostas ganhadoras, R$ 8.027,34 4 acertos: 1718 apostas ganhadoras, R$ 124,59

1718 apostas ganhadoras, R$ 124,59 3 acertos: 34000 apostas ganhadoras, R$ 3,14

Lotomania

Resultado do concurso nº 2831, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (3):

04 - 05 - 07 - 15 - 16 - 24 - 25 - 28 - 38 - 41 - 43 - 47 - 61 - 64 - 69 - 70 - 77 - 81 - 85 - 87

Premiação:

20 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 39.775,75

5 apostas ganhadoras, R$ 39.775,75 18 acertos: 54 apostas ganhadoras, R$ 2.301,84

54 apostas ganhadoras, R$ 2.301,84 17 acertos: 568 apostas ganhadoras, R$ 218,83

568 apostas ganhadoras, R$ 218,83 16 acertos: 3669 apostas ganhadoras, R$ 33,87

3669 apostas ganhadoras, R$ 33,87 15 acertos: 12672 apostas ganhadoras, R$ 9,80

12672 apostas ganhadoras, R$ 9,80 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6843, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (3):

04 - 14 - 45 - 71 - 80

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 70 apostas ganhadoras, R$ 10.224,04

70 apostas ganhadoras, R$ 10.224,04 3 acertos: 6590 apostas ganhadoras, R$ 103,42

6590 apostas ganhadoras, R$ 103,42 2 acertos: 148812 apostas ganhadoras, R$ 4,58

Acumulado para o próximo concurso: R$ 16.700.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 754, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (3):

coluna 1: 0

coluna 2: 6

coluna 3: 8

coluna 4: 4

coluna 5: 6

coluna 6: 8

coluna 7: 0

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 14.583,44

2 apostas ganhadoras, R$ 14.583,44 5 acertos: 35 apostas ganhadoras, R$ 1.190,48

35 apostas ganhadoras, R$ 1.190,48 4 acertos: 556 apostas ganhadoras, R$ 74,94

556 apostas ganhadoras, R$ 74,94 3 acertos: 4953 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.900.000,00

Lotofácil

Confira o resultado do concurso da Lotofácil 3503

Veja abaixo o resultado sorteado:

01 - 04 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 21 - 24 - 25

Premiação:

15 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 477.285,57

4 apostas ganhadoras, R$ 477.285,57 14 acertos: 253 apostas ganhadoras, R$ 2.260,32

253 apostas ganhadoras, R$ 2.260,32 13 acertos: 8401 apostas ganhadoras, R$ 35,00

8401 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 96672 apostas ganhadoras, R$ 14,00

96672 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 513639 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Estimativa para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

