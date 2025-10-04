Confira os resultados das loterias desta sexta

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2868, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
08 - 09 - 17 - 27 - 35 - 43
2º sorteio:
02 - 13 - 18 - 33 - 34 - 38 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 29 apostas ganhadoras, R$ 6.458,78
- 4 acertos: 1943 apostas ganhadoras, R$ 110,17
- 3 acertos: 37096 apostas ganhadoras, R$ 2,88
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 21 apostas ganhadoras, R$ 8.027,34
- 4 acertos: 1718 apostas ganhadoras, R$ 124,59
- 3 acertos: 34000 apostas ganhadoras, R$ 3,14
Lotomania
Resultado do concurso nº 2831, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (3):
04 - 05 - 07 - 15 - 16 - 24 - 25 - 28 - 38 - 41 - 43 - 47 - 61 - 64 - 69 - 70 - 77 - 81 - 85 - 87
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 39.775,75
- 18 acertos: 54 apostas ganhadoras, R$ 2.301,84
- 17 acertos: 568 apostas ganhadoras, R$ 218,83
- 16 acertos: 3669 apostas ganhadoras, R$ 33,87
- 15 acertos: 12672 apostas ganhadoras, R$ 9,80
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6843, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (3):
04 - 14 - 45 - 71 - 80
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 70 apostas ganhadoras, R$ 10.224,04
- 3 acertos: 6590 apostas ganhadoras, R$ 103,42
- 2 acertos: 148812 apostas ganhadoras, R$ 4,58
Acumulado para o próximo concurso: R$ 16.700.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 754, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (3):
coluna 1: 0
coluna 2: 6
coluna 3: 8
coluna 4: 4
coluna 5: 6
coluna 6: 8
coluna 7: 0
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 14.583,44
- 5 acertos: 35 apostas ganhadoras, R$ 1.190,48
- 4 acertos: 556 apostas ganhadoras, R$ 74,94
- 3 acertos: 4953 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.900.000,00
Lotofácil
Confira o resultado do concurso da Lotofácil 3503
Veja abaixo o resultado sorteado:
- 01 - 04 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 21 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 477.285,57
- 14 acertos: 253 apostas ganhadoras, R$ 2.260,32
- 13 acertos: 8401 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 96672 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 513639 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Estimativa para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Cidades Ganhadoras:
- BRASILIA/DF
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
- CONSTANTINA/RS
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
- LEME/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
- REGENTE FEIJO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos