Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2878, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
04 - 08 - 27 - 32 - 37 - 40
2º sorteio:
05 - 12 - 25 - 30 - 33 - 44 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.483.834,17
- 5 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 10.152,13
- 4 acertos: 415 apostas ganhadoras, R$ 139,78
- 3 acertos: 8247 apostas ganhadoras, R$ 3,51
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 16 apostas ganhadoras, R$ 2.855,28
- 4 acertos: 739 apostas ganhadoras, R$ 78,50
- 3 acertos: 11226 apostas ganhadoras, R$ 2,58
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3523, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (27):
05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 23 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 157 apostas ganhadoras, R$ 2.260,47
- 13 acertos: 5711 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 78407 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 444684 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00
Lotomania
Resultado do concurso nº 2841, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (27):
00 - 07 - 08 - 10 - 13 - 16 - 24 - 26 - 31 - 37 - 39 - 41 - 42 - 43 - 52 - 57 - 70 - 73 - 75 - 82
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 99.381,61
- 18 acertos: 79 apostas ganhadoras, R$ 2.037,07
- 17 acertos: 631 apostas ganhadoras, R$ 255,03
- 16 acertos: 3618 apostas ganhadoras, R$ 44,47
- 15 acertos: 15053 apostas ganhadoras, R$ 10,69
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.500.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6863, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (27):
28 - 47 - 50 - 65 - 79
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 60 apostas ganhadoras, R$ 12.716,60
- 3 acertos: 4752 apostas ganhadoras, R$ 152,91
- 2 acertos: 129202 apostas ganhadoras, R$ 5,62
Acumulado para o próximo concurso: R$ 21.000.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 764, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (27):
coluna 1: 0
coluna 2: 4
coluna 3: 5
coluna 4: 3
coluna 5: 1
coluna 6: 8
coluna 7: 5
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 37.540,96
- 5 acertos: 43 apostas ganhadoras, R$ 1.247,20
- 4 acertos: 788 apostas ganhadoras, R$ 68,05
- 3 acertos: 6986 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.400.000,00