Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (27)

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2878, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

04 - 08 - 27 - 32 - 37 - 40

2º sorteio:

05 - 12 - 25 - 30 - 33 - 44 -

Premiação:

1º sorteio:

6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.483.834,17

5 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 10.152,13

4 acertos: 415 apostas ganhadoras, R$ 139,78

3 acertos: 8247 apostas ganhadoras, R$ 3,51

2º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 16 apostas ganhadoras, R$ 2.855,28

4 acertos: 739 apostas ganhadoras, R$ 78,50

3 acertos: 11226 apostas ganhadoras, R$ 2,58

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3523, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (27):

05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 23 - 24 - 25

Premiação:

15 acertos: Não houve acertador

14 acertos: 157 apostas ganhadoras, R$ 2.260,47

13 acertos: 5711 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 78407 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 444684 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00

Lotomania

Resultado do concurso nº 2841, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (27):

00 - 07 - 08 - 10 - 13 - 16 - 24 - 26 - 31 - 37 - 39 - 41 - 42 - 43 - 52 - 57 - 70 - 73 - 75 - 82

Premiação:

20 acertos: Não houve acertador

19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 99.381,61

18 acertos: 79 apostas ganhadoras, R$ 2.037,07

17 acertos: 631 apostas ganhadoras, R$ 255,03

16 acertos: 3618 apostas ganhadoras, R$ 44,47

15 acertos: 15053 apostas ganhadoras, R$ 10,69

0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.500.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6863, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (27):

28 - 47 - 50 - 65 - 79

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

4 acertos: 60 apostas ganhadoras, R$ 12.716,60

3 acertos: 4752 apostas ganhadoras, R$ 152,91

2 acertos: 129202 apostas ganhadoras, R$ 5,62

Acumulado para o próximo concurso: R$ 21.000.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 764, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (27):

coluna 1: 0

coluna 2: 4

coluna 3: 5

coluna 4: 3

coluna 5: 1

coluna 6: 8

coluna 7: 5

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 37.540,96

5 acertos: 43 apostas ganhadoras, R$ 1.247,20

4 acertos: 788 apostas ganhadoras, R$ 68,05

3 acertos: 6986 apostas ganhadoras, R$ 6,00