Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2875, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
01 - 15 - 17 - 31 - 33 - 48
2º sorteio:
01 - 17 - 40 - 41 - 42 - 48
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 11.457,79
- 4 acertos: 383 apostas ganhadoras, R$ 136,75
- 3 acertos: 8123 apostas ganhadoras, R$ 3,22
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 20.624,03
- 4 acertos: 332 apostas ganhadoras, R$ 157,76
- 3 acertos: 7045 apostas ganhadoras, R$ 3,71
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3517, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (20):
01 - 02 - 03 - 07 - 08 - 11 - 12 - 14 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 232 apostas ganhadoras, R$ 2.112,02
- 13 acertos: 7347 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 84244 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 463652 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00
Lotomania
Resultado do concurso nº 2838, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (20):
05 - 06 - 12 - 16 - 23 - 24 - 31 - 34 - 35 - 36 - 43 - 53 - 58 - 63 - 82 - 85 - 86 - 87 - 97 - 99
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 43.166,03
- 18 acertos: 47 apostas ganhadoras, R$ 2.870,08
- 17 acertos: 462 apostas ganhadoras, R$ 291,97
- 16 acertos: 2702 apostas ganhadoras, R$ 49,92
- 15 acertos: 12140 apostas ganhadoras, R$ 11,11
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6857, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (20):
21 - 32 - 34 - 41 - 46
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 29 apostas ganhadoras, R$ 17.876,30
- 3 acertos: 3542 apostas ganhadoras, R$ 139,39
- 2 acertos: 94552 apostas ganhadoras, R$ 5,22
Acumulado para o próximo concurso: R$ 12.000.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 761, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (20):
coluna 1: 4
coluna 2: 7
coluna 3: 4
coluna 4: 8
coluna 5: 6
coluna 6: 6
coluna 7: 2
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 37.270,41
- 5 acertos: 52 apostas ganhadoras, R$ 1.023,91
- 4 acertos: 662 apostas ganhadoras, R$ 80,42
- 3 acertos: 6470 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.900.000,00