Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (20) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2875, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

01 - 15 - 17 - 31 - 33 - 48

2º sorteio:

01 - 17 - 40 - 41 - 42 - 48

Premiação:

1º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 11.457,79

4 apostas ganhadoras, R$ 11.457,79 4 acertos: 383 apostas ganhadoras, R$ 136,75

383 apostas ganhadoras, R$ 136,75 3 acertos: 8123 apostas ganhadoras, R$ 3,22

2º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 20.624,03

2 apostas ganhadoras, R$ 20.624,03 4 acertos: 332 apostas ganhadoras, R$ 157,76

332 apostas ganhadoras, R$ 157,76 3 acertos: 7045 apostas ganhadoras, R$ 3,71

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3517, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (20):

01 - 02 - 03 - 07 - 08 - 11 - 12 - 14 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24

Premiação:

15 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 14 acertos: 232 apostas ganhadoras, R$ 2.112,02

232 apostas ganhadoras, R$ 2.112,02 13 acertos: 7347 apostas ganhadoras, R$ 35,00

7347 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 84244 apostas ganhadoras, R$ 14,00

84244 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 463652 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00

Lotomania

Resultado do concurso nº 2838, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (20):

05 - 06 - 12 - 16 - 23 - 24 - 31 - 34 - 35 - 36 - 43 - 53 - 58 - 63 - 82 - 85 - 86 - 87 - 97 - 99

Premiação:

20 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 43.166,03

5 apostas ganhadoras, R$ 43.166,03 18 acertos: 47 apostas ganhadoras, R$ 2.870,08

47 apostas ganhadoras, R$ 2.870,08 17 acertos: 462 apostas ganhadoras, R$ 291,97

462 apostas ganhadoras, R$ 291,97 16 acertos: 2702 apostas ganhadoras, R$ 49,92

2702 apostas ganhadoras, R$ 49,92 15 acertos: 12140 apostas ganhadoras, R$ 11,11

12140 apostas ganhadoras, R$ 11,11 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6857, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (20):

21 - 32 - 34 - 41 - 46

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 29 apostas ganhadoras, R$ 17.876,30

29 apostas ganhadoras, R$ 17.876,30 3 acertos: 3542 apostas ganhadoras, R$ 139,39

3542 apostas ganhadoras, R$ 139,39 2 acertos: 94552 apostas ganhadoras, R$ 5,22

Acumulado para o próximo concurso: R$ 12.000.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 761, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (20):

coluna 1: 4

coluna 2: 7

coluna 3: 4

coluna 4: 8

coluna 5: 6

coluna 6: 6

coluna 7: 2

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 37.270,41

1 apostas ganhadoras, R$ 37.270,41 5 acertos: 52 apostas ganhadoras, R$ 1.023,91

52 apostas ganhadoras, R$ 1.023,91 4 acertos: 662 apostas ganhadoras, R$ 80,42

662 apostas ganhadoras, R$ 80,42 3 acertos: 6470 apostas ganhadoras, R$ 6,00