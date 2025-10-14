Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (13) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2872, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

07 - 18 - 21 - 43 - 44 - 46

2º sorteio:

01 - 14 - 16 - 19 - 29 - 32 -

Premiação:

1º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 9.243,15

5 apostas ganhadoras, R$ 9.243,15 4 acertos: 404 apostas ganhadoras, R$ 130,73

404 apostas ganhadoras, R$ 130,73 3 acertos: 8488 apostas ganhadoras, R$ 3,11

2º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 8.318,83

5 apostas ganhadoras, R$ 8.318,83 4 acertos: 378 apostas ganhadoras, R$ 139,73

378 apostas ganhadoras, R$ 139,73 3 acertos: 7464 apostas ganhadoras, R$ 3,53

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3511, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (13):

02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 19 - 20 - 23 - 24

Premiação:

15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.667.353,17

1 apostas ganhadoras, R$ 1.667.353,17 14 acertos: 212 apostas ganhadoras, R$ 2.355,83

212 apostas ganhadoras, R$ 2.355,83 13 acertos: 7894 apostas ganhadoras, R$ 35,00

7894 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 99147 apostas ganhadoras, R$ 14,00

99147 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 556161 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedor:

BELEM/PA

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2835, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (13):

07 - 08 - 24 - 27 - 29 - 33 - 40 - 46 - 49 - 50 - 66 - 68 - 75 - 81 - 82 - 86 - 88 - 92 - 98 - 99

Premiação:

20 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 37.704,99

5 apostas ganhadoras, R$ 37.704,99 18 acertos: 55 apostas ganhadoras, R$ 2.142,33

55 apostas ganhadoras, R$ 2.142,33 17 acertos: 497 apostas ganhadoras, R$ 237,07

497 apostas ganhadoras, R$ 237,07 16 acertos: 2911 apostas ganhadoras, R$ 40,47

2911 apostas ganhadoras, R$ 40,47 15 acertos: 12633 apostas ganhadoras, R$ 9,32

12633 apostas ganhadoras, R$ 9,32 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6851, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (13):

13 - 18 - 32 - 42 - 55

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 48 apostas ganhadoras, R$ 6.650,54

48 apostas ganhadoras, R$ 6.650,54 3 acertos: 3451 apostas ganhadoras, R$ 88,09

3451 apostas ganhadoras, R$ 88,09 2 acertos: 75232 apostas ganhadoras, R$ 4,04

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.300.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 758, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (13):

coluna 1: 4

coluna 2: 6

coluna 3: 8

coluna 4: 0

coluna 5: 3

coluna 6: 0

coluna 7: 0

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 20.618,11

2 apostas ganhadoras, R$ 20.618,11 5 acertos: 34 apostas ganhadoras, R$ 1.732,61

34 apostas ganhadoras, R$ 1.732,61 4 acertos: 787 apostas ganhadoras, R$ 74,85

787 apostas ganhadoras, R$ 74,85 3 acertos: 7354 apostas ganhadoras, R$ 6,00