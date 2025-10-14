Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2872, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
07 - 18 - 21 - 43 - 44 - 46
2º sorteio:
01 - 14 - 16 - 19 - 29 - 32 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 9.243,15
- 4 acertos: 404 apostas ganhadoras, R$ 130,73
- 3 acertos: 8488 apostas ganhadoras, R$ 3,11
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 8.318,83
- 4 acertos: 378 apostas ganhadoras, R$ 139,73
- 3 acertos: 7464 apostas ganhadoras, R$ 3,53
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3511, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (13):
02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 19 - 20 - 23 - 24
Premiação:
- 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.667.353,17
- 14 acertos: 212 apostas ganhadoras, R$ 2.355,83
- 13 acertos: 7894 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 99147 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 556161 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedor:
- BELEM/PA
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2835, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (13):
07 - 08 - 24 - 27 - 29 - 33 - 40 - 46 - 49 - 50 - 66 - 68 - 75 - 81 - 82 - 86 - 88 - 92 - 98 - 99
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 37.704,99
- 18 acertos: 55 apostas ganhadoras, R$ 2.142,33
- 17 acertos: 497 apostas ganhadoras, R$ 237,07
- 16 acertos: 2911 apostas ganhadoras, R$ 40,47
- 15 acertos: 12633 apostas ganhadoras, R$ 9,32
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6851, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (13):
13 - 18 - 32 - 42 - 55
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 48 apostas ganhadoras, R$ 6.650,54
- 3 acertos: 3451 apostas ganhadoras, R$ 88,09
- 2 acertos: 75232 apostas ganhadoras, R$ 4,04
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.300.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 758, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (13):
coluna 1: 4
coluna 2: 6
coluna 3: 8
coluna 4: 0
coluna 5: 3
coluna 6: 0
coluna 7: 0
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 20.618,11
- 5 acertos: 34 apostas ganhadoras, R$ 1.732,61
- 4 acertos: 787 apostas ganhadoras, R$ 74,85
- 3 acertos: 7354 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.500.000,00