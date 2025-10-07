Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2869, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
17 - 18 - 27 - 30 - 31 - 42
2º sorteio:
05 - 11 - 15 - 19 - 23 - 27 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 17 apostas ganhadoras, R$ 11.149,49
- 4 acertos: 1396 apostas ganhadoras, R$ 155,17
- 3 acertos: 30586 apostas ganhadoras, R$ 3,54
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 59 apostas ganhadoras, R$ 2.891,31
- 4 acertos: 2622 apostas ganhadoras, R$ 82,61
- 3 acertos: 42197 apostas ganhadoras, R$ 2,56
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3505, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (6):
01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 14 - 16 - 20 - 21 - 23 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 987.681,65
- 14 acertos: 157 apostas ganhadoras, R$ 2.638,15
- 13 acertos: 6372 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 81742 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 466108 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- OURILANDIA DO NORTE/PA
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SAO PAULO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2832, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (6):
03 - 14 - 18 - 20 - 22 - 23 - 25 - 30 - 40 - 47 - 49 - 53 - 63 - 66 - 82 - 87 - 90 - 92 - 93 - 98
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 207.661,37
- 18 acertos: 59 apostas ganhadoras, R$ 2.199,80
- 17 acertos: 414 apostas ganhadoras, R$ 313,49
- 16 acertos: 2948 apostas ganhadoras, R$ 44,02
- 15 acertos: 11854 apostas ganhadoras, R$ 10,94
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.500.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6845, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (6):
30 - 45 - 56 - 57 - 62
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 56 apostas ganhadoras, R$ 15.725,27
- 3 acertos: 5422 apostas ganhadoras, R$ 154,68
- 2 acertos: 154053 apostas ganhadoras, R$ 5,44
Acumulado para o próximo concurso: R$ 26.500.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 755, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (6):
coluna 1: 6
coluna 2: 5
coluna 3: 4
coluna 4: 1
coluna 5: 0
coluna 6: 3
coluna 7: 4
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: não houve ganhadores
- 5 acertos: 41 apostas ganhadoras, R$ 1.049,03
- 4 acertos: 628 apostas ganhadoras, R$ 68,48
- 3 acertos: 5571 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00