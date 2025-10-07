Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (6) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2869, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

17 - 18 - 27 - 30 - 31 - 42

2º sorteio:

05 - 11 - 15 - 19 - 23 - 27 -

Premiação:

1º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 17 apostas ganhadoras, R$ 11.149,49

17 apostas ganhadoras, R$ 11.149,49 4 acertos: 1396 apostas ganhadoras, R$ 155,17

1396 apostas ganhadoras, R$ 155,17 3 acertos: 30586 apostas ganhadoras, R$ 3,54

2º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 59 apostas ganhadoras, R$ 2.891,31

59 apostas ganhadoras, R$ 2.891,31 4 acertos: 2622 apostas ganhadoras, R$ 82,61

2622 apostas ganhadoras, R$ 82,61 3 acertos: 42197 apostas ganhadoras, R$ 2,56

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3505, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (6):

01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 14 - 16 - 20 - 21 - 23 - 25

Premiação:

15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 987.681,65

2 apostas ganhadoras, R$ 987.681,65 14 acertos: 157 apostas ganhadoras, R$ 2.638,15

157 apostas ganhadoras, R$ 2.638,15 13 acertos: 6372 apostas ganhadoras, R$ 35,00

6372 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 81742 apostas ganhadoras, R$ 14,00

81742 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 466108 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedores:

OURILANDIA DO NORTE/PA

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos SAO PAULO/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2832, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (6):

03 - 14 - 18 - 20 - 22 - 23 - 25 - 30 - 40 - 47 - 49 - 53 - 63 - 66 - 82 - 87 - 90 - 92 - 93 - 98

Premiação:

20 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 19 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 207.661,37

1 apostas ganhadoras, R$ 207.661,37 18 acertos: 59 apostas ganhadoras, R$ 2.199,80

59 apostas ganhadoras, R$ 2.199,80 17 acertos: 414 apostas ganhadoras, R$ 313,49

414 apostas ganhadoras, R$ 313,49 16 acertos: 2948 apostas ganhadoras, R$ 44,02

2948 apostas ganhadoras, R$ 44,02 15 acertos: 11854 apostas ganhadoras, R$ 10,94

11854 apostas ganhadoras, R$ 10,94 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.500.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6845, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (6):

30 - 45 - 56 - 57 - 62

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 56 apostas ganhadoras, R$ 15.725,27

56 apostas ganhadoras, R$ 15.725,27 3 acertos: 5422 apostas ganhadoras, R$ 154,68

5422 apostas ganhadoras, R$ 154,68 2 acertos: 154053 apostas ganhadoras, R$ 5,44

Acumulado para o próximo concurso: R$ 26.500.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 755, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (6):

coluna 1: 6

coluna 2: 5

coluna 3: 4

coluna 4: 1

coluna 5: 0

coluna 6: 3

coluna 7: 4

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 5 acertos: 41 apostas ganhadoras, R$ 1.049,03

41 apostas ganhadoras, R$ 1.049,03 4 acertos: 628 apostas ganhadoras, R$ 68,48

628 apostas ganhadoras, R$ 68,48 3 acertos: 5571 apostas ganhadoras, R$ 6,00