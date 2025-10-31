Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Confira os resultados dos sorteios desta quinta. Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1135, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (30):

07 - 09 - 13 - 19 - 25 - 29 - 30

Mês da sorte: Março

Premiação:

7 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos: 64 apostas ganhadoras, R$ 1.854,96

64 apostas ganhadoras, R$ 1.854,96 5 acertos: 2011 apostas ganhadoras, R$ 25,00

2011 apostas ganhadoras, R$ 25,00 4 acertos: 21783 apostas ganhadoras, R$ 5,00

21783 apostas ganhadoras, R$ 5,00 Mês da Sorte: 54475 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 800.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3526, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (30):

01 - 03 - 07 - 08 - 10 - 12 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23

Premiação:

15 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 14 acertos: 256 apostas ganhadoras, R$ 1.580,34

256 apostas ganhadoras, R$ 1.580,34 13 acertos: 9890 apostas ganhadoras, R$ 35,00

9890 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 95939 apostas ganhadoras, R$ 14,00

95939 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 475915 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2934, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (30):

09 - 17 - 23 - 26 - 33 - 59

Premiação:

6 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos: 31 apostas ganhadoras, R$ 37.328,03

31 apostas ganhadoras, R$ 37.328,03 4 acertos: 2803 apostas ganhadoras, R$ 680,49

Acumulado para o próximo concurso: R$ 34.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6866, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (30):

02 - 12 - 46 - 65 - 73

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 70 apostas ganhadoras, R$ 14.043,25

70 apostas ganhadoras, R$ 14.043,25 3 acertos: 7101 apostas ganhadoras, R$ 131,84

7101 apostas ganhadoras, R$ 131,84 2 acertos: 187320 apostas ganhadoras, R$ 4,99

Acumulado para o próximo concurso: R$ 34.000.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2314, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (30):

26 - 30 - 34 - 36 - 38 - 60 - 74

Time do coração: FLORESTA/CE

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 177.703,28

2 apostas ganhadoras, R$ 177.703,28 5 acertos: 285 apostas ganhadoras, R$ 1.781,48

285 apostas ganhadoras, R$ 1.781,48 4 acertos: 5173 apostas ganhadoras, R$ 10,50

5173 apostas ganhadoras, R$ 10,50 3 acertos: 51696 apostas ganhadoras, R$ 3,50

51696 apostas ganhadoras, R$ 3,50 Time do Coração: 16037 apostas ganhadoras, R$ 8,50