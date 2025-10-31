Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1135, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (30):
07 - 09 - 13 - 19 - 25 - 29 - 30
Mês da sorte: Março
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 64 apostas ganhadoras, R$ 1.854,96
- 5 acertos: 2011 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 21783 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 54475 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 800.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3526, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (30):
01 - 03 - 07 - 08 - 10 - 12 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 256 apostas ganhadoras, R$ 1.580,34
- 13 acertos: 9890 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 95939 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 475915 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2934, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (30):
09 - 17 - 23 - 26 - 33 - 59
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 31 apostas ganhadoras, R$ 37.328,03
- 4 acertos: 2803 apostas ganhadoras, R$ 680,49
Acumulado para o próximo concurso: R$ 34.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6866, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (30):
02 - 12 - 46 - 65 - 73
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 70 apostas ganhadoras, R$ 14.043,25
- 3 acertos: 7101 apostas ganhadoras, R$ 131,84
- 2 acertos: 187320 apostas ganhadoras, R$ 4,99
Acumulado para o próximo concurso: R$ 34.000.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2314, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (30):
26 - 30 - 34 - 36 - 38 - 60 - 74
Time do coração: FLORESTA/CE
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 177.703,28
- 5 acertos: 285 apostas ganhadoras, R$ 1.781,48
- 4 acertos: 5173 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 51696 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 16037 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 42.500.000,00