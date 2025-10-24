Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1132, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (23):
04 - 06 - 13 - 17 - 23 - 26 - 29
Mês da sorte: Janeiro
Premiação:
- 7 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 4.761.847,69
- 6 acertos: 206 apostas ganhadoras, R$ 2.063,28
- 5 acertos: 5707 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 60760 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 159250 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 200.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3520, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (23):
01 - 03 - 07 - 08 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
Premiação:
- 15 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 1.329.631,87
- 14 acertos: 660 apostas ganhadoras, R$ 1.884,49
- 13 acertos: 20905 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 253925 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 1327391 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- MANAUS/AM
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- BRASILIA/DF
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- GOIANIA/GO
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- AGUAS VERMELHAS/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- VICOSA/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- RECIFE/PE
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- JACAREI/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2931, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (23):
04 - 19 - 23 - 36 - 47 - 52
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 138 apostas ganhadoras, R$ 22.307,65
- 4 acertos: 6897 apostas ganhadoras, R$ 735,73
Acumulado para o próximo concurso: R$ 95.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6860, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (23):
12 - 46 - 58 - 62 - 69
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 43 apostas ganhadoras, R$ 13.315,07
- 3 acertos: 4123 apostas ganhadoras, R$ 132,25
- 2 acertos: 102649 apostas ganhadoras, R$ 5,31
Acumulado para o próximo concurso: R$ 16.000.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2311, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (23):
17 - 32 - 34 - 37 - 68 - 71 - 72
Time do coração: NAUTICO/PE
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 56.590,06
- 5 acertos: 235 apostas ganhadoras, R$ 1.720,06
- 4 acertos: 4673 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 44816 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 12874 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 39.000.000,00