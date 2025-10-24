Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (20) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1132, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (23):

04 - 06 - 13 - 17 - 23 - 26 - 29

Mês da sorte: Janeiro

Premiação:

7 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 4.761.847,69

6 acertos: 206 apostas ganhadoras, R$ 2.063,28

5 acertos: 5707 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos: 60760 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte: 159250 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 200.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3520, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (23):

01 - 03 - 07 - 08 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23

Premiação:

15 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 1.329.631,87

14 acertos: 660 apostas ganhadoras, R$ 1.884,49

13 acertos: 20905 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 253925 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 1327391 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedores:

MANAUS/AM

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

BRASILIA/DF

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

GOIANIA/GO

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

AGUAS VERMELHAS/MG

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

VICOSA/MG

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

RECIFE/PE

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

JACAREI/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2931, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (23):

04 - 19 - 23 - 36 - 47 - 52

Premiação:

6 acertos: Não houve acertador

5 acertos: 138 apostas ganhadoras, R$ 22.307,65

4 acertos: 6897 apostas ganhadoras, R$ 735,73

Acumulado para o próximo concurso: R$ 95.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6860, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (23):

12 - 46 - 58 - 62 - 69

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

4 acertos: 43 apostas ganhadoras, R$ 13.315,07

3 acertos: 4123 apostas ganhadoras, R$ 132,25

2 acertos: 102649 apostas ganhadoras, R$ 5,31

Acumulado para o próximo concurso: R$ 16.000.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2311, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (23):

17 - 32 - 34 - 37 - 68 - 71 - 72

Time do coração: NAUTICO/PE

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

6 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 56.590,06

5 acertos: 235 apostas ganhadoras, R$ 1.720,06

4 acertos: 4673 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos: 44816 apostas ganhadoras, R$ 3,50

44816 apostas ganhadoras, R$ 3,50 Time do Coração: 12874 apostas ganhadoras, R$ 8,50