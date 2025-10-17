Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1129, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (16):
04 - 05 - 07 - 10 - 16 - 25 - 31
Mês da sorte: Julho
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 67 apostas ganhadoras, R$ 3.734,86
- 5 acertos: 3592 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 44916 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 114908 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.300.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3514, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (16):
01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 12 - 13 - 16 - 17 - 20 - 21 - 23 - 24
Premiação:
- 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.568.528,16
- 14 acertos: 248 apostas ganhadoras, R$ 1.894,49
- 13 acertos: 8350 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 97537 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 497156 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedor:
- SALTO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2928, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (16):
14 - 24 - 29 - 32 - 46 - 48
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 49 apostas ganhadoras, R$ 43.893,90
- 4 acertos: 3987 apostas ganhadoras, R$ 889,20
Acumulado para o próximo concurso: R$ 48.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6854, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (16):
08 - 42 - 53 - 65 - 68
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 17 apostas ganhadoras, R$ 15.050,41
- 3 acertos: 1638 apostas ganhadoras, R$ 148,76
- 2 acertos: 45356 apostas ganhadoras, R$ 5,37
Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.000.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2308, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (16):
04 - 07 - 08 - 23 - 39 - 62 - 73
Time do coração: ABC/RN
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 13 apostas ganhadoras, R$ 24.708,29
- 5 acertos: 320 apostas ganhadoras, R$ 1.433,96
- 4 acertos: 6120 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 58087 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 21588 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 36.000.000,00