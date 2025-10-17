Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Confira os resultados dos sorteios desta quinta-feira (16). Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1129, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (16):

04 - 05 - 07 - 10 - 16 - 25 - 31

Mês da sorte: Julho

Premiação:

7 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos: 67 apostas ganhadoras, R$ 3.734,86

67 apostas ganhadoras, R$ 3.734,86 5 acertos: 3592 apostas ganhadoras, R$ 25,00

3592 apostas ganhadoras, R$ 25,00 4 acertos: 44916 apostas ganhadoras, R$ 5,00

44916 apostas ganhadoras, R$ 5,00 Mês da Sorte: 114908 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.300.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3514, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (16):

01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 12 - 13 - 16 - 17 - 20 - 21 - 23 - 24

Premiação:

15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.568.528,16

1 apostas ganhadoras, R$ 1.568.528,16 14 acertos: 248 apostas ganhadoras, R$ 1.894,49

248 apostas ganhadoras, R$ 1.894,49 13 acertos: 8350 apostas ganhadoras, R$ 35,00

8350 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 97537 apostas ganhadoras, R$ 14,00

97537 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 497156 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedor:

SALTO/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2928, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (16):

14 - 24 - 29 - 32 - 46 - 48

Premiação:

6 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos: 49 apostas ganhadoras, R$ 43.893,90

49 apostas ganhadoras, R$ 43.893,90 4 acertos: 3987 apostas ganhadoras, R$ 889,20

Acumulado para o próximo concurso: R$ 48.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6854, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (16):

08 - 42 - 53 - 65 - 68

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 17 apostas ganhadoras, R$ 15.050,41

17 apostas ganhadoras, R$ 15.050,41 3 acertos: 1638 apostas ganhadoras, R$ 148,76

1638 apostas ganhadoras, R$ 148,76 2 acertos: 45356 apostas ganhadoras, R$ 5,37

Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.000.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2308, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (16):

04 - 07 - 08 - 23 - 39 - 62 - 73

Time do coração: ABC/RN

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 13 apostas ganhadoras, R$ 24.708,29

13 apostas ganhadoras, R$ 24.708,29 5 acertos: 320 apostas ganhadoras, R$ 1.433,96

320 apostas ganhadoras, R$ 1.433,96 4 acertos: 6120 apostas ganhadoras, R$ 10,50

6120 apostas ganhadoras, R$ 10,50 3 acertos: 58087 apostas ganhadoras, R$ 3,50

58087 apostas ganhadoras, R$ 3,50 Time do Coração: 21588 apostas ganhadoras, R$ 8,50