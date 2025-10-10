Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (6) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1126, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (9):

03 - 04 - 15 - 18 - 19 - 21 - 25

Mês da sorte: Julho

Premiação:

7 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos: 48 apostas ganhadoras, R$ 3.117,43

48 apostas ganhadoras, R$ 3.117,43 5 acertos: 1950 apostas ganhadoras, R$ 25,00

1950 apostas ganhadoras, R$ 25,00 4 acertos: 25898 apostas ganhadoras, R$ 5,00

25898 apostas ganhadoras, R$ 5,00 Mês da Sorte: 67380 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.700.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3508, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (9):

01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 24

Premiação:

15 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 14 acertos: 236 apostas ganhadoras, R$ 2.172,99

236 apostas ganhadoras, R$ 2.172,99 13 acertos: 7927 apostas ganhadoras, R$ 35,00

7927 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 89618 apostas ganhadoras, R$ 14,00

89618 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 476918 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2925, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (9):

07 - 09 - 12 - 13 - 24 - 27

Premiação:

6 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos: 171 apostas ganhadoras, R$ 9.392,04

171 apostas ganhadoras, R$ 9.392,04 4 acertos: 8228 apostas ganhadoras, R$ 321,74

Acumulado para o próximo concurso: R$ 27.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6848, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (9):

31 - 32 - 34 - 45 - 80

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 113 apostas ganhadoras, R$ 8.947,12

113 apostas ganhadoras, R$ 8.947,12 3 acertos: 7259 apostas ganhadoras, R$ 132,64

7259 apostas ganhadoras, R$ 132,64 2 acertos: 186270 apostas ganhadoras, R$ 5,16

Acumulado para o próximo concurso: R$ 33.000.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2305, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (9):

18 - 36 - 48 - 60 - 62 - 76 - 80

Time do coração: APARECIDENSE/GO

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 40.917,94

7 apostas ganhadoras, R$ 40.917,94 5 acertos: 232 apostas ganhadoras, R$ 1.763,70

232 apostas ganhadoras, R$ 1.763,70 4 acertos: 4323 apostas ganhadoras, R$ 10,50

4323 apostas ganhadoras, R$ 10,50 3 acertos: 44235 apostas ganhadoras, R$ 3,50

44235 apostas ganhadoras, R$ 3,50 Time do Coração: 14861 apostas ganhadoras, R$ 8,50