Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1126, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (9):
03 - 04 - 15 - 18 - 19 - 21 - 25
Mês da sorte: Julho
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 48 apostas ganhadoras, R$ 3.117,43
- 5 acertos: 1950 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 25898 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 67380 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.700.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3508, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (9):
01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 24
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 236 apostas ganhadoras, R$ 2.172,99
- 13 acertos: 7927 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 89618 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 476918 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2925, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (9):
07 - 09 - 12 - 13 - 24 - 27
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 171 apostas ganhadoras, R$ 9.392,04
- 4 acertos: 8228 apostas ganhadoras, R$ 321,74
Acumulado para o próximo concurso: R$ 27.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6848, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (9):
31 - 32 - 34 - 45 - 80
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 113 apostas ganhadoras, R$ 8.947,12
- 3 acertos: 7259 apostas ganhadoras, R$ 132,64
- 2 acertos: 186270 apostas ganhadoras, R$ 5,16
Acumulado para o próximo concurso: R$ 33.000.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2305, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (9):
18 - 36 - 48 - 60 - 62 - 76 - 80
Time do coração: APARECIDENSE/GO
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 40.917,94
- 5 acertos: 232 apostas ganhadoras, R$ 1.763,70
- 4 acertos: 4323 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 44235 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 14861 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 33.500.000,00