Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1122, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (2):
02 - 05 - 09 - 10 - 12 - 23 - 28
Mês da sorte: Maio
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 47 apostas ganhadoras, R$ 1.950,70
- 5 acertos: 1.558 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 18.214 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 48.901 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 388.961,86
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3502, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (2):
04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 2.069.158,52
- 14 acertos: 210 apostas ganhadoras, R$ 2.065,98
- 13 acertos: 5785 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 67947 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 425054 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- OSASCO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2922, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (2):
04 - 23 - 30 - 39 - 40 - 41
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 13 apostas ganhadoras, R$ 97.420,54
- 4 acertos: 1454 apostas ganhadoras, R$ 1.435,75
Acumulado para o próximo concurso: R$ 12.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6842, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (2):
12 - 25 - 33 - 41 - 52
Premiação:
- 5 acertos: Não houve ganhador
- 4 acertos: 174 apostas ganhadoras, R$ 3.687,93
- 3 acertos: 9530 apostas ganhadoras, R$ 64,12
- 2 acertos: 146827 apostas ganhadoras, R$ 4,16
Acumulado para o próximo concurso: R$ 15.000.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2302, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (2):
11 - 16 - 22 - 30 - 31 - 46 - 77
Time do coração: BRASILIENSE /DF
Premiação:
- 7 acertos: Não houve ganhador
- 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 94.870,66
- 5 acertos: 242 apostas ganhadoras, R$ 1.680,11
- 4 acertos: 4513 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 45128 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 11939 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 30.500.000,00