Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1122, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (2):

02 - 05 - 09 - 10 - 12 - 23 - 28

Mês da sorte: Maio

Premiação:

7 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos: 47 apostas ganhadoras, R$ 1.950,70

47 apostas ganhadoras, R$ 1.950,70 5 acertos: 1.558 apostas ganhadoras, R$ 25,00

1.558 apostas ganhadoras, R$ 25,00 4 acertos: 18.214 apostas ganhadoras, R$ 5,00

18.214 apostas ganhadoras, R$ 5,00 Mês da Sorte: 48.901 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 388.961,86

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3502, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (2):

04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 25

Premiação:

15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 2.069.158,52

1 apostas ganhadoras, R$ 2.069.158,52 14 acertos: 210 apostas ganhadoras, R$ 2.065,98

210 apostas ganhadoras, R$ 2.065,98 13 acertos: 5785 apostas ganhadoras, R$ 35,00

5785 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 67947 apostas ganhadoras, R$ 14,00

67947 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 425054 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedores:

OSASCO/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2922, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (2):

04 - 23 - 30 - 39 - 40 - 41

Premiação:

6 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos: 13 apostas ganhadoras, R$ 97.420,54

13 apostas ganhadoras, R$ 97.420,54 4 acertos: 1454 apostas ganhadoras, R$ 1.435,75

Acumulado para o próximo concurso: R$ 12.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6842, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (2):

12 - 25 - 33 - 41 - 52

Premiação:

5 acertos: Não houve ganhador

Não houve ganhador 4 acertos: 174 apostas ganhadoras, R$ 3.687,93

174 apostas ganhadoras, R$ 3.687,93 3 acertos: 9530 apostas ganhadoras, R$ 64,12

9530 apostas ganhadoras, R$ 64,12 2 acertos: 146827 apostas ganhadoras, R$ 4,16

Acumulado para o próximo concurso: R$ 15.000.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2302, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (2):

11 - 16 - 22 - 30 - 31 - 46 - 77

Time do coração: BRASILIENSE /DF

Premiação:

7 acertos: Não houve ganhador

Não houve ganhador 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 94.870,66

3 apostas ganhadoras, R$ 94.870,66 5 acertos: 242 apostas ganhadoras, R$ 1.680,11

242 apostas ganhadoras, R$ 1.680,11 4 acertos: 4513 apostas ganhadoras, R$ 10,50

4513 apostas ganhadoras, R$ 10,50 3 acertos: 45128 apostas ganhadoras, R$ 3,50

45128 apostas ganhadoras, R$ 3,50 Time do Coração: 11939 apostas ganhadoras, R$ 8,50