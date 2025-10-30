Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2879, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
09 - 30 - 31 - 35 - 46 - 50
2º sorteio:
12 - 14 - 15 - 27 - 40 - 46
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 11.090,84
- 4 acertos: 250 apostas ganhadoras, R$ 152,10
- 3 acertos: 5224 apostas ganhadoras, R$ 3,63
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 7.486,32
- 4 acertos: 258 apostas ganhadoras, R$ 147,38
- 3 acertos: 5413 apostas ganhadoras, R$ 3,51
Federal
Resultado do concurso nº 6013, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 008871 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 064470 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 065463 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 064229 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 012430 - valor do prêmio R$ 20.363,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3525, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (29):
01 - 02 - 03 - 07 - 10 - 11 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 23 - 24
Premiação:
- 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 847.987,42
- 14 acertos: 236 apostas ganhadoras, R$ 2.152,58
- 13 acertos: 6259 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 75501 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 434957 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SANTO ANDRE/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2842, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (29):
05 - 06 - 10 - 11 - 12 - 21 - 25 - 27 - 35 - 44 - 48 - 54 - 63 - 64 - 67 - 75 - 76 - 83 - 84 - 86
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 36.327,82
- 18 acertos: 112 apostas ganhadoras, R$ 2.027,22
- 17 acertos: 848 apostas ganhadoras, R$ 187,42
- 16 acertos: 4418 apostas ganhadoras, R$ 35,97
- 15 acertos: 17968 apostas ganhadoras, R$ 8,84
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.500.000,00
+Milionária
Resultado do concurso nº 298, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (29):
02 - 09 - 10 - 28 - 35 - 36
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: 1 apostas ganhadoras, R$ 161.001,34
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 17 apostas ganhadoras, R$ 4.209,19
- 4 acertos + 2 trevos: 44 apostas ganhadoras, R$ 1.742,43
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 582 apostas ganhadoras, R$ 131,73
- 3 acertos + 2 trevos: 944 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 6594 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 6457 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 50678 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6865, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (29):
29 - 42 - 55 - 71 - 75
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 77 apostas ganhadoras, R$ 11.744,78
- 3 acertos: 6227 apostas ganhadoras, R$ 138,31
- 2 acertos: 166894 apostas ganhadoras, R$ 5,16
Acumulado para o próximo concurso: R$ 31.500.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 765, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (29):
coluna 1: 8
coluna 2: 4
coluna 3: 6
coluna 4: 2
coluna 5: 4
coluna 6: 0
coluna 7: 6
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 11.461,78
- 5 acertos: 44 apostas ganhadoras, R$ 1.116,40
- 4 acertos: 624 apostas ganhadoras, R$ 78,72
- 3 acertos: 5847 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.500.000,00