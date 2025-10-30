Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Confira os resultados dos sorteios desta quarta-feira (29). Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2879, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

09 - 30 - 31 - 35 - 46 - 50

2º sorteio:

12 - 14 - 15 - 27 - 40 - 46

Premiação:

1º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 11.090,84

3 apostas ganhadoras, R$ 11.090,84 4 acertos: 250 apostas ganhadoras, R$ 152,10

250 apostas ganhadoras, R$ 152,10 3 acertos: 5224 apostas ganhadoras, R$ 3,63

2º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 7.486,32

4 apostas ganhadoras, R$ 7.486,32 4 acertos: 258 apostas ganhadoras, R$ 147,38

258 apostas ganhadoras, R$ 147,38 3 acertos: 5413 apostas ganhadoras, R$ 3,51

Federal

Resultado do concurso nº 6013, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º bilhete: 008871 - valor do prêmio R$ 500.000,00

008871 - valor do prêmio R$ 500.000,00 2º bilhete: 064470 - valor do prêmio R$ 35.000,00

064470 - valor do prêmio R$ 35.000,00 3º bilhete: 065463 - valor do prêmio R$ 30.000,00

065463 - valor do prêmio R$ 30.000,00 4º bilhete: 064229 - valor do prêmio R$ 25.000,00

064229 - valor do prêmio R$ 25.000,00 5º bilhete: 012430 - valor do prêmio R$ 20.363,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3525, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (29):

01 - 02 - 03 - 07 - 10 - 11 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 23 - 24

Premiação:

15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 847.987,42

2 apostas ganhadoras, R$ 847.987,42 14 acertos: 236 apostas ganhadoras, R$ 2.152,58

236 apostas ganhadoras, R$ 2.152,58 13 acertos: 6259 apostas ganhadoras, R$ 35,00

6259 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 75501 apostas ganhadoras, R$ 14,00

75501 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 434957 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedores:

SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos SANTO ANDRE/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2842, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (29):

05 - 06 - 10 - 11 - 12 - 21 - 25 - 27 - 35 - 44 - 48 - 54 - 63 - 64 - 67 - 75 - 76 - 83 - 84 - 86

Premiação:

20 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 19 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 36.327,82

7 apostas ganhadoras, R$ 36.327,82 18 acertos: 112 apostas ganhadoras, R$ 2.027,22

112 apostas ganhadoras, R$ 2.027,22 17 acertos: 848 apostas ganhadoras, R$ 187,42

848 apostas ganhadoras, R$ 187,42 16 acertos: 4418 apostas ganhadoras, R$ 35,97

4418 apostas ganhadoras, R$ 35,97 15 acertos: 17968 apostas ganhadoras, R$ 8,84

17968 apostas ganhadoras, R$ 8,84 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.500.000,00

+Milionária

Resultado do concurso nº 298, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (29):

02 - 09 - 10 - 28 - 35 - 36

Premiação:

6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos + 2 trevos: 1 apostas ganhadoras, R$ 161.001,34

1 apostas ganhadoras, R$ 161.001,34 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 17 apostas ganhadoras, R$ 4.209,19

17 apostas ganhadoras, R$ 4.209,19 4 acertos + 2 trevos: 44 apostas ganhadoras, R$ 1.742,43

44 apostas ganhadoras, R$ 1.742,43 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 582 apostas ganhadoras, R$ 131,73

582 apostas ganhadoras, R$ 131,73 3 acertos + 2 trevos: 944 apostas ganhadoras, R$ 50,00

944 apostas ganhadoras, R$ 50,00 3 acertos + 1 trevo: 6594 apostas ganhadoras, R$ 24,00

6594 apostas ganhadoras, R$ 24,00 2 acertos + 2 trevos: 6457 apostas ganhadoras, R$ 12,00

6457 apostas ganhadoras, R$ 12,00 2 acertos + 1 trevo: 50678 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6865, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (29):

29 - 42 - 55 - 71 - 75

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 77 apostas ganhadoras, R$ 11.744,78

77 apostas ganhadoras, R$ 11.744,78 3 acertos: 6227 apostas ganhadoras, R$ 138,31

6227 apostas ganhadoras, R$ 138,31 2 acertos: 166894 apostas ganhadoras, R$ 5,16

Acumulado para o próximo concurso: R$ 31.500.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 765, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (29):

coluna 1: 8

coluna 2: 4

coluna 3: 6

coluna 4: 2

coluna 5: 4

coluna 6: 0

coluna 7: 6

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 11.461,78

3 apostas ganhadoras, R$ 11.461,78 5 acertos: 44 apostas ganhadoras, R$ 1.116,40

44 apostas ganhadoras, R$ 1.116,40 4 acertos: 624 apostas ganhadoras, R$ 78,72

624 apostas ganhadoras, R$ 78,72 3 acertos: 5847 apostas ganhadoras, R$ 6,00