Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2876, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
20 - 29 - 31 - 36 - 42 - 46
2º sorteio:
10 - 17 - 23 - 37 - 39 - 45 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 14 apostas ganhadoras, R$ 3.377,99
- 4 acertos: 268 apostas ganhadoras, R$ 201,67
- 3 acertos: 6548 apostas ganhadoras, R$ 4,12
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 6.080,38
- 4 acertos: 546 apostas ganhadoras, R$ 98,98
- 3 acertos: 9115 apostas ganhadoras, R$ 2,96
Federal
Resultado do concurso nº 6011, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 011299 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 055271 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 088027 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 055916 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 027735 - valor do prêmio R$ 20.363,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3519, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (22):
04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 184 apostas ganhadoras, R$ 1.902,43
- 13 acertos: 6418 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 78938 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 433506 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00
Lotomania
Resultado do concurso nº 2839, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (22):
02 - 09 - 13 - 23 - 26 - 38 - 45 - 48 - 51 - 56 - 61 - 69 - 73 - 76 - 77 - 83 - 87 - 93 - 95 - 98
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 56.257,94
- 18 acertos: 63 apostas ganhadoras, R$ 2.232,46
- 17 acertos: 510 apostas ganhadoras, R$ 275,77
- 16 acertos: 3049 apostas ganhadoras, R$ 46,12
- 15 acertos: 13341 apostas ganhadoras, R$ 10,54
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.700.000,00
+Milionária
Resultado do concurso nº 296, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (22):
14 - 17 - 22 - 24 - 30 - 38
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 11 apostas ganhadoras, R$ 23.418,94
- 4 acertos + 2 trevos: 60 apostas ganhadoras, R$ 1.415,43
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 683 apostas ganhadoras, R$ 124,34
- 3 acertos + 2 trevos: 874 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 7970 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 6589 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 57693 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6859, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (22):
23 - 33 - 36 - 39 - 79
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 67 apostas ganhadoras, R$ 8.544,83
- 3 acertos: 5032 apostas ganhadoras, R$ 108,35
- 2 acertos: 118524 apostas ganhadoras, R$ 4,60
Acumulado para o próximo concurso: R$ 14.500.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 762, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (22):
coluna 1: 7
coluna 2: 7
coluna 3: 5
coluna 4: 3
coluna 5: 1
coluna 6: 0
coluna 7: 2
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: não houve ganhadores
- 5 acertos: 44 apostas ganhadoras, R$ 1.080,50
- 4 acertos: 640 apostas ganhadoras, R$ 74,28
- 3 acertos: 6038 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.100.000,00