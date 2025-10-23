Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (20) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2876, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

20 - 29 - 31 - 36 - 42 - 46

2º sorteio:

10 - 17 - 23 - 37 - 39 - 45 -

Premiação:

1º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 14 apostas ganhadoras, R$ 3.377,99

14 apostas ganhadoras, R$ 3.377,99 4 acertos: 268 apostas ganhadoras, R$ 201,67

268 apostas ganhadoras, R$ 201,67 3 acertos: 6548 apostas ganhadoras, R$ 4,12

2º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 6.080,38

7 apostas ganhadoras, R$ 6.080,38 4 acertos: 546 apostas ganhadoras, R$ 98,98

546 apostas ganhadoras, R$ 98,98 3 acertos: 9115 apostas ganhadoras, R$ 2,96

Federal

Resultado do concurso nº 6011, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º bilhete: 011299 - valor do prêmio R$ 500.000,00

011299 - valor do prêmio R$ 500.000,00 2º bilhete: 055271 - valor do prêmio R$ 35.000,00

055271 - valor do prêmio R$ 35.000,00 3º bilhete: 088027 - valor do prêmio R$ 30.000,00

088027 - valor do prêmio R$ 30.000,00 4º bilhete: 055916 - valor do prêmio R$ 25.000,00

055916 - valor do prêmio R$ 25.000,00 5º bilhete: 027735 - valor do prêmio R$ 20.363,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3519, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (22):

04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25

Premiação:

15 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 14 acertos: 184 apostas ganhadoras, R$ 1.902,43

184 apostas ganhadoras, R$ 1.902,43 13 acertos: 6418 apostas ganhadoras, R$ 35,00

6418 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 78938 apostas ganhadoras, R$ 14,00

78938 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 433506 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00

Lotomania

Resultado do concurso nº 2839, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (22):

02 - 09 - 13 - 23 - 26 - 38 - 45 - 48 - 51 - 56 - 61 - 69 - 73 - 76 - 77 - 83 - 87 - 93 - 95 - 98

Premiação:

20 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 19 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 56.257,94

4 apostas ganhadoras, R$ 56.257,94 18 acertos: 63 apostas ganhadoras, R$ 2.232,46

63 apostas ganhadoras, R$ 2.232,46 17 acertos: 510 apostas ganhadoras, R$ 275,77

510 apostas ganhadoras, R$ 275,77 16 acertos: 3049 apostas ganhadoras, R$ 46,12

3049 apostas ganhadoras, R$ 46,12 15 acertos: 13341 apostas ganhadoras, R$ 10,54

13341 apostas ganhadoras, R$ 10,54 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.700.000,00

+Milionária

Resultado do concurso nº 296, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (22):

14 - 17 - 22 - 24 - 30 - 38

Premiação:

6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 11 apostas ganhadoras, R$ 23.418,94

11 apostas ganhadoras, R$ 23.418,94 4 acertos + 2 trevos: 60 apostas ganhadoras, R$ 1.415,43

60 apostas ganhadoras, R$ 1.415,43 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 683 apostas ganhadoras, R$ 124,34

683 apostas ganhadoras, R$ 124,34 3 acertos + 2 trevos: 874 apostas ganhadoras, R$ 50,00

874 apostas ganhadoras, R$ 50,00 3 acertos + 1 trevo: 7970 apostas ganhadoras, R$ 24,00

7970 apostas ganhadoras, R$ 24,00 2 acertos + 2 trevos: 6589 apostas ganhadoras, R$ 12,00

6589 apostas ganhadoras, R$ 12,00 2 acertos + 1 trevo: 57693 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6859, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (22):

23 - 33 - 36 - 39 - 79

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 67 apostas ganhadoras, R$ 8.544,83

67 apostas ganhadoras, R$ 8.544,83 3 acertos: 5032 apostas ganhadoras, R$ 108,35

5032 apostas ganhadoras, R$ 108,35 2 acertos: 118524 apostas ganhadoras, R$ 4,60

Acumulado para o próximo concurso: R$ 14.500.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 762, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (22):

coluna 1: 7

coluna 2: 7

coluna 3: 5

coluna 4: 3

coluna 5: 1

coluna 6: 0

coluna 7: 2

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 5 acertos: 44 apostas ganhadoras, R$ 1.080,50

44 apostas ganhadoras, R$ 1.080,50 4 acertos: 640 apostas ganhadoras, R$ 74,28

640 apostas ganhadoras, R$ 74,28 3 acertos: 6038 apostas ganhadoras, R$ 6,00