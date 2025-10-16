Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Confira os resultados dos sorteios desta quarta-feira (15) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2873, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

11 - 19 - 25 - 26 - 29 - 50

2º sorteio:

10 - 12 - 14 - 18 - 28 - 29 -

Premiação:

1º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 13 apostas ganhadoras, R$ 3.320,80

13 apostas ganhadoras, R$ 3.320,80 4 acertos: 405 apostas ganhadoras, R$ 121,82

405 apostas ganhadoras, R$ 121,82 3 acertos: 8485 apostas ganhadoras, R$ 2,90

2º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 12 apostas ganhadoras, R$ 3.237,78

12 apostas ganhadoras, R$ 3.237,78 4 acertos: 500 apostas ganhadoras, R$ 98,67

500 apostas ganhadoras, R$ 98,67 3 acertos: 8370 apostas ganhadoras, R$ 2,94

Federal

Resultado do concurso nº 6009, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º bilhete: 002733 - valor do prêmio R$ 500.000,00

002733 - valor do prêmio R$ 500.000,00 2º bilhete: 026799 - valor do prêmio R$ 35.000,00

026799 - valor do prêmio R$ 35.000,00 3º bilhete: 081802 - valor do prêmio R$ 30.000,00

081802 - valor do prêmio R$ 30.000,00 4º bilhete: 078104 - valor do prêmio R$ 25.000,00

078104 - valor do prêmio R$ 25.000,00 5º bilhete: 002443 - valor do prêmio R$ 20.363,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3513, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (15):

03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 23 - 24

Premiação:

15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 845.791,82

2 apostas ganhadoras, R$ 845.791,82 14 acertos: 222 apostas ganhadoras, R$ 2.282,41

222 apostas ganhadoras, R$ 2.282,41 13 acertos: 7857 apostas ganhadoras, R$ 35,00

7857 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 96515 apostas ganhadoras, R$ 14,00

96515 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 501100 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedores:

MARINGA/PR

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos BAURU/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2836, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (15):

15 - 20 - 24 - 26 - 27 - 46 - 47 - 50 - 51 - 54 - 55 - 56 - 58 - 59 - 66 - 82 - 85 - 88 - 90 - 99

Premiação:

20 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 19 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 94.948,33

2 apostas ganhadoras, R$ 94.948,33 18 acertos: 69 apostas ganhadoras, R$ 1.720,08

69 apostas ganhadoras, R$ 1.720,08 17 acertos: 721 apostas ganhadoras, R$ 164,61

721 apostas ganhadoras, R$ 164,61 16 acertos: 3069 apostas ganhadoras, R$ 38,67

3069 apostas ganhadoras, R$ 38,67 15 acertos: 12250 apostas ganhadoras, R$ 9,68

12250 apostas ganhadoras, R$ 9,68 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.400.000,00

+Milionária

Resultado do concurso nº 294, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (15):

03 - 09 - 19 - 21 - 36 - 49

Premiação:

6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos + 2 trevos: 2 apostas ganhadoras, R$ 100.236,71

2 apostas ganhadoras, R$ 100.236,71 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 12 apostas ganhadoras, R$ 7.424,94

12 apostas ganhadoras, R$ 7.424,94 4 acertos + 2 trevos: 82 apostas ganhadoras, R$ 1.164,18

82 apostas ganhadoras, R$ 1.164,18 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 939 apostas ganhadoras, R$ 101,66

939 apostas ganhadoras, R$ 101,66 3 acertos + 2 trevos: 1216 apostas ganhadoras, R$ 50,00

1216 apostas ganhadoras, R$ 50,00 3 acertos + 1 trevo: 9356 apostas ganhadoras, R$ 24,00

9356 apostas ganhadoras, R$ 24,00 2 acertos + 2 trevos: 9305 apostas ganhadoras, R$ 12,00

9305 apostas ganhadoras, R$ 12,00 2 acertos + 1 trevo: 68380 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6853, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (15):

07 - 09 - 48 - 54 - 75

Premiação:

5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 3.182.367,71

1 apostas ganhadoras, R$ 3.182.367,71 4 acertos: 61 apostas ganhadoras, R$ 6.251,76

61 apostas ganhadoras, R$ 6.251,76 3 acertos: 3649 apostas ganhadoras, R$ 99,53

3649 apostas ganhadoras, R$ 99,53 2 acertos: 88076 apostas ganhadoras, R$ 4,12

Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 759, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (15):

coluna 1: 2

coluna 2: 2

coluna 3: 5

coluna 4: 3

coluna 5: 5

coluna 6: 9

coluna 7: 5

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 5 acertos: 54 apostas ganhadoras, R$ 973,13

54 apostas ganhadoras, R$ 973,13 4 acertos: 782 apostas ganhadoras, R$ 67,19

782 apostas ganhadoras, R$ 67,19 3 acertos: 7382 apostas ganhadoras, R$ 6,00