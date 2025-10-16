Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2873, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
11 - 19 - 25 - 26 - 29 - 50
2º sorteio:
10 - 12 - 14 - 18 - 28 - 29 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 13 apostas ganhadoras, R$ 3.320,80
- 4 acertos: 405 apostas ganhadoras, R$ 121,82
- 3 acertos: 8485 apostas ganhadoras, R$ 2,90
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 12 apostas ganhadoras, R$ 3.237,78
- 4 acertos: 500 apostas ganhadoras, R$ 98,67
- 3 acertos: 8370 apostas ganhadoras, R$ 2,94
Federal
Resultado do concurso nº 6009, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 002733 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 026799 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 081802 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 078104 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 002443 - valor do prêmio R$ 20.363,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3513, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (15):
03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 23 - 24
Premiação:
- 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 845.791,82
- 14 acertos: 222 apostas ganhadoras, R$ 2.282,41
- 13 acertos: 7857 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 96515 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 501100 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- MARINGA/PR
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- BAURU/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2836, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (15):
15 - 20 - 24 - 26 - 27 - 46 - 47 - 50 - 51 - 54 - 55 - 56 - 58 - 59 - 66 - 82 - 85 - 88 - 90 - 99
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 94.948,33
- 18 acertos: 69 apostas ganhadoras, R$ 1.720,08
- 17 acertos: 721 apostas ganhadoras, R$ 164,61
- 16 acertos: 3069 apostas ganhadoras, R$ 38,67
- 15 acertos: 12250 apostas ganhadoras, R$ 9,68
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.400.000,00
+Milionária
Resultado do concurso nº 294, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (15):
03 - 09 - 19 - 21 - 36 - 49
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: 2 apostas ganhadoras, R$ 100.236,71
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 12 apostas ganhadoras, R$ 7.424,94
- 4 acertos + 2 trevos: 82 apostas ganhadoras, R$ 1.164,18
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 939 apostas ganhadoras, R$ 101,66
- 3 acertos + 2 trevos: 1216 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 9356 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 9305 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 68380 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6853, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (15):
07 - 09 - 48 - 54 - 75
Premiação:
- 5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 3.182.367,71
- 4 acertos: 61 apostas ganhadoras, R$ 6.251,76
- 3 acertos: 3649 apostas ganhadoras, R$ 99,53
- 2 acertos: 88076 apostas ganhadoras, R$ 4,12
Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 759, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (15):
coluna 1: 2
coluna 2: 2
coluna 3: 5
coluna 4: 3
coluna 5: 5
coluna 6: 9
coluna 7: 5
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: não houve ganhadores
- 5 acertos: 54 apostas ganhadoras, R$ 973,13
- 4 acertos: 782 apostas ganhadoras, R$ 67,19
- 3 acertos: 7382 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.700.000,00