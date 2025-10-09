Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2870, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
07 - 25 - 28 - 36 - 43 - 45
2º sorteio:
20 - 21 - 34 - 39 - 44 - 45
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 36 apostas ganhadoras, R$ 4.823,49
- 4 acertos: 1938 apostas ganhadoras, R$ 102,40
- 3 acertos: 35051 apostas ganhadoras, R$ 2,83
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 27 apostas ganhadoras, R$ 5.788,19
- 4 acertos: 1373 apostas ganhadoras, R$ 144,53
- 3 acertos: 26642 apostas ganhadoras, R$ 3,72
Federal
Resultado do concurso nº 6007, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 056121 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 019172 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 070427 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 065151 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 012228 - valor do prêmio R$ 20.363,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3507, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (8):
02 - 03 - 04 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 351.719,60
- 14 acertos: 353 apostas ganhadoras, R$ 1.193,81
- 13 acertos: 10123 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 110276 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 547541 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- VITORIA/ES
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- LUZIANIA/GO
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SANTANA DE PARNAIBA/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2833, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (8):
15 - 19 - 22 - 30 - 33 - 40 - 44 - 46 - 49 - 54 - 57 - 61 - 66 - 70 - 71 - 75 - 81 - 82 - 97 - 99
Premiação:
- 20 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 2.502.572,82
- 19 acertos: 10 apostas ganhadoras, R$ 21.785,12
- 18 acertos: 70 apostas ganhadoras, R$ 1.945,10
- 17 acertos: 542 apostas ganhadoras, R$ 251,21
- 16 acertos: 3271 apostas ganhadoras, R$ 41,62
- 15 acertos: 14759 apostas ganhadoras, R$ 9,22
- 0 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 108.925,62
Acumulado para o próximo concurso: R$ 500.000,00
+Milionária
Resultado do concurso nº 292, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (8):
10 - 15 - 23 - 29 - 38 - 42
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: 4 apostas ganhadoras, R$ 142.947,88
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 61 apostas ganhadoras, R$ 4.166,06
- 4 acertos + 2 trevos: 132 apostas ganhadoras, R$ 2.062,73
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1949 apostas ganhadoras, R$ 139,70
- 3 acertos + 2 trevos: 2561 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 21899 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 19093 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 168042 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 173.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6847, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (8):
17 - 18 - 27 - 66 - 71
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 115 apostas ganhadoras, R$ 8.117,86
- 3 acertos: 8171 apostas ganhadoras, R$ 108,81
- 2 acertos: 200849 apostas ganhadoras, R$ 4,42
Acumulado para o próximo concurso: R$ 31.000.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 756, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (8):
coluna 1: 0
coluna 2: 7
coluna 3: 3
coluna 4: 0
coluna 5: 9
coluna 6: 7
coluna 7: 3
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 27.817,72
- 5 acertos: 43 apostas ganhadoras, R$ 924,17
- 4 acertos: 598 apostas ganhadoras, R$ 66,45
- 3 acertos: 5226 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.100.000,00