Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (6)

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2870, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

07 - 25 - 28 - 36 - 43 - 45

2º sorteio:

20 - 21 - 34 - 39 - 44 - 45

Premiação:

1º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 36 apostas ganhadoras, R$ 4.823,49

36 apostas ganhadoras, R$ 4.823,49 4 acertos: 1938 apostas ganhadoras, R$ 102,40

1938 apostas ganhadoras, R$ 102,40 3 acertos: 35051 apostas ganhadoras, R$ 2,83

2º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 27 apostas ganhadoras, R$ 5.788,19

27 apostas ganhadoras, R$ 5.788,19 4 acertos: 1373 apostas ganhadoras, R$ 144,53

1373 apostas ganhadoras, R$ 144,53 3 acertos: 26642 apostas ganhadoras, R$ 3,72

Federal

Resultado do concurso nº 6007, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º bilhete: 056121 - valor do prêmio R$ 500.000,00

056121 - valor do prêmio R$ 500.000,00 2º bilhete: 019172 - valor do prêmio R$ 35.000,00

019172 - valor do prêmio R$ 35.000,00 3º bilhete: 070427 - valor do prêmio R$ 30.000,00

070427 - valor do prêmio R$ 30.000,00 4º bilhete: 065151 - valor do prêmio R$ 25.000,00

065151 - valor do prêmio R$ 25.000,00 5º bilhete: 012228 - valor do prêmio R$ 20.363,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3507, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (8):

02 - 03 - 04 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25

Premiação:

15 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 351.719,60

4 apostas ganhadoras, R$ 351.719,60 14 acertos: 353 apostas ganhadoras, R$ 1.193,81

353 apostas ganhadoras, R$ 1.193,81 13 acertos: 10123 apostas ganhadoras, R$ 35,00

10123 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 110276 apostas ganhadoras, R$ 14,00

110276 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 547541 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedores:

CANAL ELETRONICO/--

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos VITORIA/ES

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos LUZIANIA/GO

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos SANTANA DE PARNAIBA/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2833, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (8):

15 - 19 - 22 - 30 - 33 - 40 - 44 - 46 - 49 - 54 - 57 - 61 - 66 - 70 - 71 - 75 - 81 - 82 - 97 - 99

Premiação:

20 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 2.502.572,82

1 apostas ganhadoras, R$ 2.502.572,82 19 acertos: 10 apostas ganhadoras, R$ 21.785,12

10 apostas ganhadoras, R$ 21.785,12 18 acertos: 70 apostas ganhadoras, R$ 1.945,10

70 apostas ganhadoras, R$ 1.945,10 17 acertos: 542 apostas ganhadoras, R$ 251,21

542 apostas ganhadoras, R$ 251,21 16 acertos: 3271 apostas ganhadoras, R$ 41,62

3271 apostas ganhadoras, R$ 41,62 15 acertos: 14759 apostas ganhadoras, R$ 9,22

14759 apostas ganhadoras, R$ 9,22 0 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 108.925,62

Acumulado para o próximo concurso: R$ 500.000,00

+Milionária

Resultado do concurso nº 292, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (8):

10 - 15 - 23 - 29 - 38 - 42

Premiação:

6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos + 2 trevos: 4 apostas ganhadoras, R$ 142.947,88

4 apostas ganhadoras, R$ 142.947,88 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 61 apostas ganhadoras, R$ 4.166,06

61 apostas ganhadoras, R$ 4.166,06 4 acertos + 2 trevos: 132 apostas ganhadoras, R$ 2.062,73

132 apostas ganhadoras, R$ 2.062,73 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1949 apostas ganhadoras, R$ 139,70

1949 apostas ganhadoras, R$ 139,70 3 acertos + 2 trevos: 2561 apostas ganhadoras, R$ 50,00

2561 apostas ganhadoras, R$ 50,00 3 acertos + 1 trevo: 21899 apostas ganhadoras, R$ 24,00

21899 apostas ganhadoras, R$ 24,00 2 acertos + 2 trevos: 19093 apostas ganhadoras, R$ 12,00

19093 apostas ganhadoras, R$ 12,00 2 acertos + 1 trevo: 168042 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 173.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6847, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (8):

17 - 18 - 27 - 66 - 71

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 115 apostas ganhadoras, R$ 8.117,86

115 apostas ganhadoras, R$ 8.117,86 3 acertos: 8171 apostas ganhadoras, R$ 108,81

8171 apostas ganhadoras, R$ 108,81 2 acertos: 200849 apostas ganhadoras, R$ 4,42

Acumulado para o próximo concurso: R$ 31.000.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 756, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (8):

coluna 1: 0

coluna 2: 7

coluna 3: 3

coluna 4: 0

coluna 5: 9

coluna 6: 7

coluna 7: 3

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 27.817,72

1 apostas ganhadoras, R$ 27.817,72 5 acertos: 43 apostas ganhadoras, R$ 924,17

43 apostas ganhadoras, R$ 924,17 4 acertos: 598 apostas ganhadoras, R$ 66,45

598 apostas ganhadoras, R$ 66,45 3 acertos: 5226 apostas ganhadoras, R$ 6,00