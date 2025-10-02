Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2867, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
13 - 16 - 26 - 28 - 39 - 42
2º sorteio:
08 - 11 - 20 - 30 - 32 - 33 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 19 apostas ganhadoras, R$ 8.714,51
- 4 acertos: 1674 apostas ganhadoras, R$ 113,04
- 3 acertos: 31417 apostas ganhadoras, R$ 3,01
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 15 apostas ganhadoras, R$ 9.934,54
- 4 acertos: 1548 apostas ganhadoras, R$ 122,24
- 3 acertos: 29587 apostas ganhadoras, R$ 3,19
Federal
Resultado do concurso nº 6005, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 058167 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 009540 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 023852 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 048458 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 091282 - valor do prêmio R$ 20.363,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3501, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (1):
01 - 03 - 07 - 09 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24
Premiação:
- 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.538.481,73
- 14 acertos: 311 apostas ganhadoras, R$ 1.481,78
- 13 acertos: 9558 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 98925 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 518845 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedor:
- FEIRA DE SANTANA/BA
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2830, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (1):
00 - 12 - 14 - 18 - 22 - 23 - 25 - 29 - 30 - 33 - 34 - 49 - 55 - 67 - 71 - 80 - 83 - 84 - 92 - 93
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 163.985,55
- 18 acertos: 30 apostas ganhadoras, R$ 3.416,37
- 17 acertos: 321 apostas ganhadoras, R$ 319,28
- 16 acertos: 2119 apostas ganhadoras, R$ 48,36
- 15 acertos: 9407 apostas ganhadoras, R$ 10,89
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6841, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (1):
12 - 25 - 33 - 42 - 74
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 77 apostas ganhadoras, R$ 7.708,12
- 3 acertos: 5965 apostas ganhadoras, R$ 94,76
- 2 acertos: 133480 apostas ganhadoras, R$ 4,23
Acumulado para o próximo concurso: R$ 13.500.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 753, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (1):
coluna 1: 1
coluna 2: 3
coluna 3: 7
coluna 4: 9
coluna 5: 6
coluna 6: 3
coluna 7: 1
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 26.178,61
- 5 acertos: 30 apostas ganhadoras, R$ 1.246,60
- 4 acertos: 557 apostas ganhadoras, R$ 67,14
- 3 acertos: 5187 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00