Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Confira os resultados dos sorteios de hoje. Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2867, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

13 - 16 - 26 - 28 - 39 - 42

2º sorteio:

08 - 11 - 20 - 30 - 32 - 33 -

Premiação:

1º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 19 apostas ganhadoras, R$ 8.714,51

19 apostas ganhadoras, R$ 8.714,51 4 acertos: 1674 apostas ganhadoras, R$ 113,04

1674 apostas ganhadoras, R$ 113,04 3 acertos: 31417 apostas ganhadoras, R$ 3,01

2º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 15 apostas ganhadoras, R$ 9.934,54

15 apostas ganhadoras, R$ 9.934,54 4 acertos: 1548 apostas ganhadoras, R$ 122,24

1548 apostas ganhadoras, R$ 122,24 3 acertos: 29587 apostas ganhadoras, R$ 3,19

Federal

Resultado do concurso nº 6005, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º bilhete: 058167 - valor do prêmio R$ 500.000,00

058167 - valor do prêmio R$ 500.000,00 2º bilhete: 009540 - valor do prêmio R$ 35.000,00

009540 - valor do prêmio R$ 35.000,00 3º bilhete: 023852 - valor do prêmio R$ 30.000,00

023852 - valor do prêmio R$ 30.000,00 4º bilhete: 048458 - valor do prêmio R$ 25.000,00

048458 - valor do prêmio R$ 25.000,00 5º bilhete: 091282 - valor do prêmio R$ 20.363,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3501, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (1):

01 - 03 - 07 - 09 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24

Premiação:

15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.538.481,73

1 apostas ganhadoras, R$ 1.538.481,73 14 acertos: 311 apostas ganhadoras, R$ 1.481,78

311 apostas ganhadoras, R$ 1.481,78 13 acertos: 9558 apostas ganhadoras, R$ 35,00

9558 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 98925 apostas ganhadoras, R$ 14,00

98925 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 518845 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedor:

FEIRA DE SANTANA/BA

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2830, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (1):

00 - 12 - 14 - 18 - 22 - 23 - 25 - 29 - 30 - 33 - 34 - 49 - 55 - 67 - 71 - 80 - 83 - 84 - 92 - 93

Premiação:

20 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 19 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 163.985,55

1 apostas ganhadoras, R$ 163.985,55 18 acertos: 30 apostas ganhadoras, R$ 3.416,37

30 apostas ganhadoras, R$ 3.416,37 17 acertos: 321 apostas ganhadoras, R$ 319,28

321 apostas ganhadoras, R$ 319,28 16 acertos: 2119 apostas ganhadoras, R$ 48,36

2119 apostas ganhadoras, R$ 48,36 15 acertos: 9407 apostas ganhadoras, R$ 10,89

9407 apostas ganhadoras, R$ 10,89 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6841, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (1):

12 - 25 - 33 - 42 - 74

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 77 apostas ganhadoras, R$ 7.708,12

77 apostas ganhadoras, R$ 7.708,12 3 acertos: 5965 apostas ganhadoras, R$ 94,76

5965 apostas ganhadoras, R$ 94,76 2 acertos: 133480 apostas ganhadoras, R$ 4,23

Acumulado para o próximo concurso: R$ 13.500.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 753, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (1):

coluna 1: 1

coluna 2: 3

coluna 3: 7

coluna 4: 9

coluna 5: 6

coluna 6: 3

coluna 7: 1

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 26.178,61

1 apostas ganhadoras, R$ 26.178,61 5 acertos: 30 apostas ganhadoras, R$ 1.246,60

30 apostas ganhadoras, R$ 1.246,60 4 acertos: 557 apostas ganhadoras, R$ 67,14

557 apostas ganhadoras, R$ 67,14 3 acertos: 5187 apostas ganhadoras, R$ 6,00