Com perna de pau, pé de lata e jogo de taco: Morro Reuter investe em brincadeiras de rua no combate ao uso das telas

Iniciativa ocorre na área central do município. Júlia Taube / Agencia RBS

No centro de Morro Reuter, no Vale do Sinos, um quarteirão da Rua Bento Gonçalves se destaca pelo colorido. No asfalto, entre as pinturas, surgem uma quadra de futebol, um labirinto e jogos. O que parece uma viagem no tempo é o projeto Rua do Brincar, iniciativa que teve início em agosto e busca incentivar brincadeiras lúdicas entre as crianças – longe das telas.

A rua, que durante a semana é para a circulação de veículos, duas vezes ao mês, sempre aos sábados, é fechada para o evento. Além das pinturas no chão, as crianças têm à disposição pernas de pau, pés de lata, bambolês, jogo de taco, bolas e cordas de pular. Brincadeiras antigas, mas que para os pequenos pode ser novidade.

— Essas atividades foram pensadas por uma empresa, que pensou na possibilidade de propor atividades que, além das regras do próprio jogo, possam aceitar regras criadas pela própria criança, pela própria família. Isso foi feito na intenção de estimular ela a criar, a pensar, a poder aproveitar esse espaço na coletividade, brincando tanto com crianças quanto com adultos — explica a secretária municipal de Governança, Planejamento, Gestão e Parcerias, Carla Chamorro.

Apesar de ocorrer aos fins de semana, de forma esporádica houve uma edição na quarta-feira (22). O policial civil Tadeu da Rosa levou o filho, Mathias Rodrigues da Rosa, de 8 anos, para aproveitar a tarde ensolarada e acabou brincando junto com o pequeno.

— O que eu mais gosto é achar meus amigos e brincar com eles. É muito mais legal brincar aqui do que no celular — avalia Mathias.

O projeto começou em agosto e conta com parcerias. Júlia Taube / Agencia RBS

Menos telas, mais interação

A ideia partiu da prefeitura e foi abraçada pela comunidade, com a participação de entidades e instituições que financiaram e desenvolveram as brincadeiras. Hoje, o Rua do Brincar conta com 12 voluntárias, todas professoras de escolas da cidade.

— O objetivo da rua é fazer um apelo à sociedade. É um convite para que crianças e famílias venham para esse espaço na intenção de diminuir o tempo que as nossas crianças hoje estão na frente de uma tela — enfatiza a a secretária municipal.

Uma das voluntárias é a Morgana Engelmann, 46. Fora do projeto, ela trabalha como diretora de escola e relata que dentro do colégio já é incentivado com os alunos as atividades e brincadeiras manuais, que usem mais o raciocínio e menos as telas. A dificuldade é expandir o trabalho para dentro das casas.

— Cada vez mais os pais usam a TV e o celular como uma babá. Tudo que a gente puder fazer para tirar eles das telas, é melhor. Na escola, nós temos um pátio grande e lá eles vivem momentos fora, em contato com a natureza e com os outros amigos. Mas no final de semana, em casa ou à noite, com a família, não é assim. Queremos ir minando a ideia para que, daqui a pouco, os pais venham sem a gente ter que estar aqui — disse a voluntária.

Na última edição, no sábado (25), cerca de 60 pessoas – entre adultos e crianças – participaram das atividades. O dia teve como temática os brinquedos de pano, como bolas, bonecas, fantoches. A próxima edição está prevista para 8 de novembro, das 16h às 18h.

O pequeno Bento Kich Dessian, oito anos, não perde nenhuma edição do evento e, além de encontrar os amigos, aproveita para se divertir com a mãe, a professora Andréia Kich Dessian, 44.

— Eu acho que trouxe um significado diferente. Não é fácil, como mãe, estabelecer uma rotina de quais momentos pode ou não usar tela. E aqui, eles acabaram aprendendo e conhecendo brincadeiras novas. Ao mesmo tempo, eu vou relembrando muitas brincadeiras do meu tempo e a gente partilha muito juntos — conta.

Sensação de segurança

Para além da diversão longe do celular, o sentimento de segurança ao brincar em via pública é outro ponto de destaque do Rua do Brincar, segundo Maiquel Trierweiler. Morador da cidade, o jardineiro conta que não tinha o costume de permitir que o filho, Murilo Trierweiler, cinco, brincasse fora do portão de casa. Agora, com a ação, os dois são figuras frequentes nos eventos.