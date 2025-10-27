Comportamento

O lado lúdico
Notícia

Com perna de pau, pé de lata e jogo de taco: Morro Reuter investe em brincadeiras de rua no combate ao uso das telas

Rua do Brincar é gratuito, aberto ao público e ocorre duas vezes ao mês, sempre aos sábados

Júlia Taube

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS