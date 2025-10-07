Comportamento

Dumbphones
Notícia

Celulares “burros”: aparelhos com poucos recursos são opção para quem busca detox digital

Sucesso entre idosos, dispositivos também têm sido procurados por pais de crianças e por jovens que querem fugir das redes sociais

Isabella Sander

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS