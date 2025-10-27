Celebrando história e tradição, oficina em Ilópolis ensina crianças a fazer pão de queijo e grostoli à base de erva-mate

Oficina ensinou crianças a preparar pão de queijo e grostoli à base de erva-mate. Bianca Mallmann / Agencia RBS

Alunos de escolas do Vale do Taquari colocaram a mão na massa na quarta-feira da semana passada (22) ao participar de uma oficina de pão de queijo e grostoli à base de erva-mate.

A atividade integrou a programação da Festa do Pão de Ilópolis, evento que terminou no domingo (26), celebrando o Mês do Pão e unindo gastronomia, cultura e educação.

Durante a oficina, as crianças se divertiram com a textura da massa e compartilharam suas experiências na cozinha.

— É muito bom eles darem essa oportunidade para a gente. Quando a gente crescer, vai ser a nossa vez de fazer. É uma ideia sensacional — diz um participante de 13 anos.

Outra criança conta:

— Gosto de cozinhar, mas não tenho muita prática. Nunca tinha feito pão de queijo com erva-mate, só o normal em casa.

Festa com história e tradição

A programação foi organizada pela Associação dos Amigos dos Moinhos do Vale do Taquari (AAMoinhos), que busca mostrar como produzir o próprio alimento pode ser uma forma de se conectar com a tradição e com uma alimentação mais saudável. Sediane Dall’Agnol Roman, presidente da entidade, explica:

— É para eles já se educarem nessa parte do alimento natural, puro, da comida de verdade. Eles adoram e vão criando essa cultura da gastronomia.

Realizada anualmente desde 2010, a Festa do Pão de Ilópolis celebra não só o alimento, mas também a cultura e a memória da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Neste ano, o evento marcou os 150 anos da chegada dos italianos ao Estado. A influência deles está presente nas receitas, nos costumes e na arquitetura da cidade.

— A festa é uma forma de manter viva a história dos nossos antepassados, que trouxeram o pão como símbolo de sustento e união — destaca Sediane.

Ismael Rosset, diretor-executivo da AAMoinhos, observa que, em Ilópolis, o pão remete à identidade cultural:

— Celebrar o pão é celebrar nossas raízes. É um alimento simples, mas cheio de significado.

Museu do Pão vale a visita

Outro atrativo do município é o Museu do Pão. Inaugurado em 2008, o espaço foi criado para preservar a história da imigração italiana e da produção do alimento na região. Tudo começou com o Moinho Colognese, desativado nos anos 1990 e restaurado.

Hoje, o museu conta com uma linha do tempo que mostra o caminho do pão do plantio do grão até o preparo na cozinha. Ao lado dele, funciona a escola de panificação e a bodega, onde são apreciadas as iguarias feitas na oficina.