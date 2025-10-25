Comportamento

Retrô
Notícia

Câmeras, discos de vinil e máquinas de escrever: por que objetos analógicos atraem tanto a geração Z e causam nostalgia

Sobrecarga digital e desejo por autenticidade estão entre os aspectos destacados por especialista

Isadora Garcia

Repórter

Enviar emailVer perfil

Gabriel Veríssimo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS