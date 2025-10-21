"A mediunidade existe desde que o homem existe", afirma Lacordaire Faiad, psicólogo e estudioso do espiritismo 

O psicólogo Lacordaire Faiad foi uma das atrações do 13° Congresso Espírita do RS. Acervo da Federação Espírita do RS / Divulgação

O psicólogo Lacordaire Faiad foi uma das atrações do 13° Congresso Espírita do RS, evento que no último final de semana reuniu centenas de pessoas no Salão de Atos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), em Porto Alegre.

Autor de livros no âmbito da literatura espírita, ele levou ao evento reflexões sobre a relação entre a felicidade e a prática do bem. Em entrevista a Zero Hora, o palestrante detalha como a bondade pode ser um caminho para a realização pessoal e reflete sobre o real sentido do amor, à luz do espiritismo.

Faiat, que é coordenador da área da mediunidade da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, esclarece aspectos emblemáticos da doutrina, como a comunicação com os espíritos. Ele explica como a doutrina entende as mazelas da sociedade contemporânea e como lida com questões como a diversidade sexual e de gênero.

Entrevista com Lacordaire Faiad

O tema da sua palestra no 13º Congresso Espírita do RS foi "O bem como o caminho para a felicidade". O que significa, na prática, escolher o bem?

O homem é bom quando faz tudo o que está ao seu alcance pelo bem de seus semelhantes. Joanna de Ângelis (espírito que é considerada a mentora espiritual do médium brasileiro Divaldo Franco, responsável por psicografar seus ensinamentos) nos diz: "Quem dá o que pode, está dando tudo".

Já quando agimos de forma indevida, ocorre o que Jesus disse: "A cada um conforme as suas obras". Ou seja, a recompensa de uma pessoa é baseada nas suas ações. O bem que eu faço volta para mim, mas o mal que eu faço também retorna. Então, praticar o bem é também cuidar de nós mesmos.

No espiritismo, acreditamos na evolução reencarnatória. Nós não somos aquilo que temos, tampouco somos o corpo em que estamos encarnados.

A felicidade é um dos maiores anseios humanos. Qual é a relação entre a espiritualidade e a felicidade?

A felicidade é uma virtude-recompensa. Ela é a retribuição por passarmos pelos desafios da nossa vida de forma exitosa, com fé e confiança no Deus que nos guia. Se temos atitudes conscientes, amorosas e responsáveis, a resposta será a felicidade. Se temos atitudes baseadas em raiva, mágoa, ódio ou vingança, em desacordo com as leis de Deus, não seremos felizes.

Muitas pessoas associam a felicidade ao "ter", e não a "ser". Como é possível ressignificar esse olhar?

Jesus disse: "Não amontoe tesouros onde a traça corrói, a ferrugem consome, o ladrão rouba". Ele estava falando sobre não se apegar ao superficial, em detrimento do essencial. Essencial são os aspectos que trazemos ao reencarnar e levaremos quando desencarnar: o bem que fazemos e o aprendizado que adquirimos.

No espiritismo, acreditamos na evolução reencarnatória. Nós não somos aquilo que temos, tampouco somos o corpo em que estamos encarnados. Somos muito mais, por isso, é ingênuo associar a felicidade à posse de algo.

No livro A Vivência do Amor, você apresenta o amor como força evolutiva, algo que nasce como instinto e vai se depurando ao longo da evolução. De que forma esse amor pode se tornar uma ferramenta de crescimento pessoal e espiritual?

O amor não é apenas um sentimento, é uma energia que nos impulsiona e nos leva ao processo de evolução. Conforme evoluímos, entendemos e vivenciamos o amor no nosso dia a dia. Amor é ação, e a caridade é a maior manifestação disso.

Jesus fala do amor em duas recomendações principais. Primeiro, "amai-vos uns aos outros"; depois, "amai-vos uns aos outros como eu vos amei". Jesus também fala que não veio à Terra para ser servido, mas para servir. Portanto, podemos entender que o ápice do amor está na alegria e na felicidade de servir ao outro.

Em tempos de intolerância e polarização, em meio às divergências e conflitos que temos hoje, como cultivar esse amor e transformá-lo em uma atitude cotidiana?

É algo que passa pelo respeito às individualidades do outro. Temos uma ilusão de controle, achamos que podemos mudar a outra pessoa, mas isso não é possível. Podemos oferecer recursos, ferramentas e reflexões para que ela repense, mas não transformá-la. A prática do amor está também em respeitar o livre-arbítrio do outro, mesmo que não concordemos.

13º Congresso Espírita do RS ocorreu no último final de semana.

Como o espiritismo enxerga sintomas sociais como o racismo, a homofobia e a xenofobia?

O espírito Manoel Philomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco, diz que estamos vivendo a transição de um mundo de expiação e provações para um mundo de regeneração. Espíritos que se encontravam em sofrimento, revolta e dor estão reencarnando; mas também estão reencarnando almas nobres, que vão ajudar nessa "mudança de nível" da humanidade.

É um momento de grande conturbação social, emocional e espiritual, como se estivéssemos reformando uma casa, com os móveis todos fora do lugar. As polarizações e as desigualdades são uma fase, mas tudo isso vai passar, porque estamos caminhando para o mundo de regeneração. A doutrina espírita enxerga as mazelas desse período com a compreensão de que são passageiras.

Fé, na verdade, é a confiança que se tem em algo. Pode ser inclusive em nós mesmos. Quando deixamos de ter essa confiança, ficamos vulneráveis e desnorteados.

Além do trabalho com o espiritismo, você também é psicólogo. A espiritualidade e a psicologia podem andar juntas? Como manter o equilíbrio?

Com certeza. Temos a psicologia transpessoal consciencial, que hoje é considerada a quarta força da psicologia, junto com o behaviorismo, a psicanálise e o humanismo. Essa abordagem defende que somos mais do que psique ou corpo, traz uma visão biológica, psíquica, social e, também, espiritual.

A fé, independentemente da religião, pode ser uma ferramenta para lidar com questões relativas à saúde mental?

Fé, na verdade, é a confiança que se tem em algo. Pode ser inclusive em nós mesmos. Quando deixamos de ter essa confiança, ficamos vulneráveis e desnorteados.

A doutrina espírita propõe uma fé que Allan Kardec definiu como "fé inabalável", pois ela é capaz de enfrentar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. É uma fé que vem do conhecimento. É a confiança em si, na vida e em Deus.

Muitas vezes, a fé é confundida com uma crença cega, um "acreditar sem questionar". Já a doutrina espírita traz a ideia de uma fé raciocinada. Como se constrói essa fé?

A fé cega é fruto da nossa ignorância. A doutrina espírita nasce de um método reflexivo. Por isso, Allan Kardec a denomina uma ciência que estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos, além de suas relações com o mundo corporal.

Se é uma ciência, ninguém aprende por osmose; é fundamental que a estudemos. Os questionamentos acompanham os estudos, e a doutrina os vê de maneira positiva.

A comunicação com espíritos desperta curiosidade acerca do espiritismo, mas também preconceito. Como explicar a mediunidade para quem vê o tema com ceticismo ou antipatia?

A mediunidade existe desde que o homem existe, tanto que a Bíblia cita fenômenos mediúnicos. Maria, ao receber a anunciação de sua gravidez, viu e ouviu o anjo porque era médium. Moisés, quando recebe os Dez Mandamentos, registra o que pode ser considerado o primeiro livro psicografado.

A mediunidade faz parte das nossas vidas. Mas foi com a doutrina espírita que ela ganhou um roteiro seguro, a partir do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, que é um verdadeiro manual para quem deseja entender os fenômenos paranormais.

Kardec coloca que médium é todo aquele que sente, em qualquer grau, a interferência dos espíritos. Não há nenhum obscurantismo nisso. O Livro dos Médiuns oferece ferramentas claras para sairmos da ignorância, porque o preconceito vem da ignorância.

A mediunidade existe desde que o homem existe, tanto que a Bíblia cita fenômenos mediúnicos.

Há um senso comum de que o espiritismo é formado por pessoas mais velhas. Como a doutrina dialoga com os jovens e qual é a participação deles?

A doutrina espírita não é uma doutrina de idosos. Há um número muito expressivo de jovens participando, com maturidade e interesse na doutrina. Há jovens com uma maturidade muito maior do que os que têm mais idade, e há idosos com dificuldades de entendimento. Tudo depende do ponto de vista.

A força da doutrina espírita está na força das ideias. À medida que estudamos, nos tornamos propagadores naturais da doutrina. Por exemplo, eu abracei o espiritismo aos 13 anos. Hoje, estou com 72, e nunca deixei movimento espírita. Percebo que um bom número de jovens estão seguindo o mesmo caminho.

A juventude atual preza pelo respeito e o acolhimento à diversidade sexual e de gênero, e muitas religiões cristãs afastam os jovens por serem rígidas quanto a isso. Como o espiritismo lida com essas questões?