"A gente acredita no ser humano": restaurante libera 100 clientes sem cobrar durante apagão, e todos pagam a conta depois

Cliente ajudou equipe do restaurante a organizar pagamentos. Bruno Wingert / Arquivo pessoal

Um restaurante familiar de comida alemã em Morro Reuter, na Região Metropolitana, passou por um apagão — e um susto — no domingo (5), durante o horário do almoço. Sem energia elétrica para receber os pagamentos via PIX ou cartão, os proprietários liberaram os mais de 100 clientes sem cobrar a conta.

Poderia ser um risco, já que o valor pendente de todos os clientes chegava a R$ 12 mil. No entanto, todos eles pagaram a conta posteriormente.

— A gente acredita no ser humano. Não tinha outra explicação. Era confiar — comenta o dono do restaurante, Silvestre Utzig.

Silvestre Utzig, dono do restaurante, recebeu todos os pagamentos. Reprodução / RBS TV

Ana Júlia Utzig, filha do dono do restaurante, afirma que cerca de metade dos 104 pagamentos foi feita até o fim do mesmo dia. O restante foi pago ao longo da semana. Alguns clientes conseguiram acertar a conta na hora, mas com dinheiro.

O episódio ocorreu por volta das 11h45, quando cerca de 80 pessoas já estavam almoçando. Ana Júlia conta que tentou contato com a concessionária de energia, mas não conseguiu sinal. A solução foi anotar nome e telefone dos clientes.

— Reter o pessoal não era uma alternativa. A gente confiou que pagariam — conta Ana Júlia.

Segundo a filha do proprietário, a preocupação também era com o conforto dos clientes, já que o dia estava quente e o ambiente ficou abafado.

— Queríamos restabelecer a luz para atender bem e dar condições aos colaboradores.

Ao todo, segundo o restaurante, havia 123 reservas para o dia, além dos clientes sem reserva. A falta de luz afetou equipamentos como churrasqueira rotativa e fritadeira elétrica, dificultando o trabalho da equipe.

Cliente organizou pagamentos

Um dos clientes do restaurante era Marcelo Brigido, presidente de um grupo de motociclistas que realizava uma confraternização no local. Junto à equipe do restaurante, foi ele quem ajudou a organizar os pagamentos.

Brigido conta que já conhecia o restaurante e a região, ponto tradicional de encontro de motociclistas. Segundo ele, os proprietários estavam aflitos com a situação.

— Conversei com eles e sugeri que anotassem nome e telefone na comanda e passassem os dados do PIX. Garantimos que todos iriam pagar caso a luz não voltasse até o fim do evento. Eu tinha o nome de cada um e me coloquei responsável. Caso alguém não pagasse, eu iria cobrar. Fui mesa por mesa e todos garantiram que poderia ser assim — detalha Brigido.

O motociclista destacou a postura do grupo e o esforço da equipe do restaurante.