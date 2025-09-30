Vai ter horário de verão em 2025? Entenda

Brasil teve horário de verão vigente durante 88 anos. Mateus Bruxel / Agência RBS

O projeto de lei que proíbe a adoção do horário de verão em todo o território nacional foi aprovado pela Comissão de Minas e Energia da Câmara dos deputados nesta segunda-feira (29).

Em 2019, o ex-presidente Jair Bolsonaro extinguiu o horário de verão no Brasil. Com a nova lei, a proibição pode ser formalizada em todo o Brasil.

De acordo com o relator do PL, deputado Otto Alencar Filho (PSD-BA), a medida leva em consideração a qualidade do sono e saúde da população, afirmando que "qualquer alteração do horário de sono resulta em reflexos maléficos na saúde das pessoas".

Embora aprovado retorno do horário de verão ainda gera debate, pois é recomendado por alguns especialistas. O sistema elétrico brasileiro deve apresentar problemas para suprir a demanda de energia nos horários de pico nos próximos cinco anos se não realizar leilões de potência de energia.

Os dados são do Plano da Operação Energética (PEN 2025), lançado em julho deste ano pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que mostra que haverá necessidade de despacho de usinas térmicas flexíveis para atender a demanda no horário de pico, com adoção de medidas alternativas.

Entre elas, está a possibilidade do retorno do horário de verão. A adoção é recomendada, mas depende da projeção do atendimento nos próximos meses.

Aprovação popular

Além do documento, muitas pessoas esperam pela volta da medida. De acordo com uma pesquisa realizada pelo portal Reclame Aqui em 2024, 41,58% dos brasileiros são totalmente favoráveis ao retorno do horário de verão e 13,10% são parcialmente favoráveis.

O que dizem especialistas sobre os impactos do horário de verão?

O tema foi destaque do programa Conversas Cruzadas no dia 16 de setembro. A psicóloga do Laboratório do Sono do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Manuela Silva Silveira da Mota, afirma que há uma dificuldade na adaptação do sono com a medida:

— Por mais que muitas pessoas digam que gostam e se adaptam muito bem, a ciência prega o contrário. Inclusive, ano passado teve um manifesto de diversos cientistas e pesquisadores contra a volta do horário de verão porque é uma hora que faz muita diferença.

A nutricionista comportamental Ivana Goulart também afirmou que o horário de verão influencia bastante na alimentação.

— Geralmente as pessoas se guiam na hora do jantar pela luz do sol que se põe. Então, uma vez que entre o horário de verão, a tendência é esperar que anoiteça para fazer a refeição — explicou.