Toga branca em formaturas? Entenda o significado do traje que tem se popularizado em cerimônias pelo país 

Maria Luiza Macedo e Rafael de Mello com a professora Fernanda Bairros, paraninfa da turma de formandos do curso de Saúde Coletiva na UFRGS. Arquivo pessoal / Rafael de Mello

Marca registrada das formaturas universitárias, as togas pretas estão começando a dividir espaço com vestimentas inteiramente brancas, adotadas por formandos inseridos nas religiões de matriz africana. O traje já foi visto em cerimônias de diferentes instituições do país e, neste mês, chegou também à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), quando dois formandos de Saúde Coletiva se tornaram os primeiros a colar grau usando a cor representativa do culto aos orixás no Salão de Atos.

Mas, afinal, o que a toga branca significa? Conforme Bába Diba de Iyemonjá, pai de santo e presidente do Conselho do Povo de Terreiro do Estado do Rio Grande do Sul (CPTERS), a cor está associada aos valores civilizatórios do povo negro e a Oxalá, considerado o pai de todos os orixás.

— O branco é uma reverência à nossa divindade maior, representa a paz e a harmonia, por isso se tornou um símbolo das religiões de matriz africana. Vestir-se assim em um momento de conquista é uma visibilidade, pois identifica o formando como uma pessoa de terreiro.

O babalorixá explica que, em expressões de matriz africana como o candomblé, é um princípio vestir roupas brancas nas sextas-feiras, dia de Oxalá – de modo que formar-se nesse dia da semana com uma toga preta iria contra o preceito da religião. Entretanto, a prática não é tradicional no batuque, corrente religiosa que predomina no Rio Grande do Sul.

Desse modo, no contexto gaúcho, o uso da toga branca está mais relacionado à demarcação da identidade dos filhos de santo. Além disso, para Bába Diba, trata-se de um ato de combate à intolerância.

— Vejo como um gesto de muita importância para o enfrentamento ao racismo religioso que está presente em todas as universidades. É uma forma de reparação, porque somos um povo que até hoje luta para ser respeitado e visibilizado no ambiente acadêmico — afirma.

Pioneirismo na UFRGS

O presidente do CPTERS reflete que as universidades são espaços simbolicamente negados ao povo preto e de terreiro, de modo que o uso da toga branca também é uma forma de mostrar o Ensino Superior como uma realidade possível para esses grupos.

Foi justamente essa a intenção de Maria Luiza Macedo, 24 anos, e Rafael de Mello, 45, os primeiros estudantes a usarem a toga branca em uma formatura na UFRGS. Profissionais da Saúde Coletiva, eles subiram ao palco do Salão de Atos usando a vestimenta de cor simbólica e colares alusivos aos orixás pelos quais são regidos.

Os dois contam que a ideia surgiu a partir de experiências vistas em outras universidades, nas quais estudantes da mesma religiosidade que eles já haviam utilizado a vestimenta branca. Entretanto, Maria Luiza e Rafael não sabiam se a prática seria permitida na UFRGS.

O primeiro passo da dupla foi comunicar o desejo à Comissão de Graduação do curso de Saúde Coletiva, que apoiou a iniciativa dos formandos. Depois, foi preciso solicitar ao cerimonial da UFRGS a autorização para quebra de protocolo na colação de grau.

Conforme Rafael, a universidade abraçou a ideia e concedeu a permissão sem qualquer intercorrência.

— Não houve nenhum impedimento por parte da UFRGS. Isso foi muito importante para nós, e acredito que também será importante para a universidade. Abrimos o caminho para que outros alunos possam fazer o mesmo. Foi um marco de inclusão da diversidade religiosa no meio acadêmico — reflete Rafael, que também é pai de santo.

Maria Luiza conta que, apesar do apoio da universidade, ela e o colega precisaram arcar com os custos da confecção da toga. Isso porque a produtora contratada para organizar a formatura não disponibilizou aos estudantes a vestimenta na cor branca, somente em preto. A beca vestida por eles foi feita sob encomenda.

— Espero que no futuro as produtoras ofereçam a opção do branco e as pessoas não precisem pagar a mais por isso, mas entendo que esse processo ainda vai demorar um pouco. Fico feliz de termos dado o primeiro passo. Sabemos que muitas pessoas de religiões de matriz africana se formaram antes de nós e não tiveram essa possibilidade. Agora, mostramos aos próximos que é possível — diz Maria Luiza.

Os estudantes afirmam que, após a realização da formatura, foram contatados pela Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Equidade da UFRGS, que informou estar elaborando uma normativa para que não seja mais necessário solicitar quebra de protocolo quando houver a intenção de se formar usando a toga branca. Na prática, a medida representa uma facilidade ao processo, pois dispensa a burocracia.

A reportagem de Zero Hora acionou a assessoria de imprensa da UFRGS para confirmar o projeto. A universidade informou que "não publicou nenhuma nova normativa sobre o uso de trajes alternativos em cerimônias de formatura. Entretanto, a administração central está conduzindo um estudo para avaliar essa questão".

Luta contra o racismo

Ainda que a postura da universidade seja vista de maneira positiva, os estudantes relatam ter sofrido racismo religioso por parte de uma colega. A formanda teria desistido de participar da cerimônia quando soube que Maria Luiza e Rafael usariam togas brancas.

Em conversas no WhatsApp, a aluna descreveu os dois como "pessoas asquerosas" que estariam transformando a solenidade "em um circo". O caso foi denunciado pelos estudantes à Delegacia de Combate à Intolerância.

Segundo eles, o episódio também está sendo analisado internamente pela UFRGS. A universidade disse à reportagem de Zero Hora que não pode se manifestar a respeito, uma vez que "o caso encontra-se judicializado".

— Espero que essa pessoa seja responsabilizada e que isso nunca mais aconteça na universidade — diz Rafael. — Como negros, a nossa cor sempre chega antes da gente. Enfrentamos diversos preconceitos até chegar ao Ensino Superior, e é inadmissível que a nossa formatura seja também atravessada pelo racismo.

Apesar do lamentável episódio, Rafael e Maria Luiza resumem como "indescritível" a sensação de subir ao palco do Salão de Atos da UFRGS representando as religiosidades de matriz africana. Para eles, que nasceram em berços de axé, o momento teve o significado de uma conquista coletiva.

— Vestir a toga branca foi reverenciar meus ancestrais, agradecer à minha família, à minha mãe de santo e a todos que me sustentaram espiritualmente para chegar até ali. O branco é uma representação de tudo o que eu acredito. Até hoje, quando olho as fotos, sinto o êxtase daquele momento — relata Maria Luiza, ao que Rafael completa:

— Quando me olhei no espelho de toga branca, pensei em todos que vieram antes de mim e não tiveram a oportunidade de ingressar na universidade. Foi uma forma de afirmar que aquele espaço também é nosso e agradecer aos orixás que me permitiram chegar até ele.