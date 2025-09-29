Comportamento

Luta e fé
Notícia

Toga branca em formaturas? Entenda o significado do traje que tem se popularizado em cerimônias pelo país 

Vestimenta é adotada por formandos que estão inseridos nas religiões de matriz africana, como forma de saudar os orixás

Camila Bengo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS