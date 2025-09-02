Setembro Amarelo: por que a cor foi escolhida para o mês de prevenção contra o suicídio

Campanha surgiu em 2015 no Brasil. Carlos Macedo / Agencia RBS

O mês de conscientização sobre a prevenção do suicídio é setembro. E o amarelo foi definido como símbolo da campanha.

A campanha Yellow Ribbon (fita amarela) começou nos EUA, e, 1994, após o suicídio de Mike Emme, 17 anos.

Ele havia recentemente restaurado um Mustang 68, pintando-o de amarelo. O corpo do rapaz foi encontrado dentro do carro.

Em bilhete deixado por Mike, ele afirmava que não queria que ninguém se culpasse pelo que havia acontecido.

No velório do jovem, os pais entregaram cartões decorados com fitas amarelas, dentro de uma cesta com a mensagem: "se você precisar, peça ajuda".

A iniciativa deu origem ao movimento de conscientização ao suicídio, que ficou conhecido como Yellow Ribbon, após os cartões distribuídos pelos pais de Mike terem chegado até quem precisava.

Movimentos

Em 2003, a OMS instituiu 10 de setembro como o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio e escolheu os laços amarelos para simbolizar essa campanha.

No Brasil, o setembro amarelo chegou em 2025, como iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), em colaboração com o Conselho Federal de Medicina (CFM) e o Centro de Valorização da Vida (CVV).

Se você estiver passando por um momento difícil, procure o Centro de Valorização da Vida (CVV), que oferece atendimento gratuito e sigiloso por telefone (no número 188) e por e-mail ou chat no site, clicando aqui.