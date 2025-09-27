Quem foi Príncipe Custódio, figura histórica da cultura afro-gaúcha tema de samba da Portela

Líder espiritual será representado na Sapucaí com figuras que marcaram a história da negritude no RS. Lucas Landau / Divulgação Portela

Uma das mais tradicionais escolas de samba do Rio de Janeiro, a Portela definiu na madrugada deste sábado (27) o samba-enredo que atravessará a Sapucaí no Carnaval 2026. Com tema que homenageia a religiosidade, a cultura e a resistência negra no Rio Grande do Sul, o entoar escolhido é assinado por Valtinho Botafogo.

O desfile na avenida terá como tema O mistério do Príncipe Bará: a oração do Negrinho e a ressurreição de sua coroa sob o céu aberto do Rio Grande. A narrativa conta a história do Príncipe Custódio, africano que aportou em Porto Alegre no século 19 e se tornou uma referência religiosa, cultural e política.

Com o verso "Não há demanda que o povo preto não possa enfrentar", o samba é assinado em parceria com os compositores Raphael Gravino, Gabriel Simões, Braga, Cacau Oliveira, Miguel Cunha e Dona Madalena.

Leia Mais Samba carioca vence a disputa pelo hino da Portela que fala da negritude gaúcha

Vindo do Benin, na África, Custódio Joaquim Almeida viveu em Porto Alegre no início do século 20. Referência cultural e religiosa não apenas para a comunidade negra, mas também para líderes políticos locais, foi um dos mais excêntricos e influentes personagens de seu tempo.

Em Porto Alegre, registra-se que viveu uma vida cercada de luxo. Vestia-se de modo refinado, tinha cavalos no prestigiado Prado Independência, embrião do Jockey Club, e recebia a alcunha de "príncipe" por seus ares de nobreza. Mas sua imponência foi muito além do campo material.

O príncipe negro foi o responsável por deixar assentamentos de orixás, ou seja, pontos que representam a ligação da realidade com forças sobrenaturais, em Porto Alegre. O mais conhecido é o do Bará do Mercado Público, no centro da Capital.

Em entrevista a Zero Hora, a historiadora Fernanda Oliveira, professora do Programa de Pós-Graduação em História da UFRGS, que assina o enredo da Portela para o Carnaval 2026 ao lado de três profissionais da agremiação azul e branco, detalhou os bastidores da criação e destacou que Custódio teve papel fundamental na unificação do batuque, agregando as culturas das nações africanas existentes na época. Para a pesquisadora, a escolha pelo personagem do Príncipe Custódio revela um Rio Grande do Sul plural.

— Custódio foi o responsável por fazer do batuque, antes visto de forma pejorativa, uma religião organizada. Ele incentiva a população a se apropriar dessa alcunha de "batuqueiro" e passa a promover a cura através da religião — disse a Fernanda na ocasião da entrevista.



