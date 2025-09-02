Quando será o sorteio da lotofácil de independência em 2025

Probabilidade de acertar os 15 números em uma aposta simples é de 1 em 3.268.760. Joa Souza / stock.adobe.com

O sorteio da Lotofácil da Independência 2025 irá ofertar o maior prêmio da história da loteria: R$ 220 milhões para quem acertar as 15 dezenas.

A Caixa premia aos que acertarem entre 11 e 15 números. Por ser um prêmio especial, não é cumulativo.

Caso ninguém acerte 15 números, o prêmio será dividido igualmente com quem acertar 14 números, e assim, sucessivamente, até a última faixa da premiação.

Além de oferecer prêmios atrativos, parte do valor arrecadado é destinada a áreas como saúde, segurança, cultura e esporte, com retorno para a população.

Quando será o sorteio?

A Caixa Econômica Federal fará o sorteio da Lotofácil da Independência 2025 no sábado (6), a partir das 20h.

Como jogar nas loterias da Caixa pela internet

A Caixa Econômica Federal conta o portal de apostas dos jogos de loterias na internet, o Loterias Online. A plataforma funciona 24 horas por dia.

Para apostar, é necessário ser maior de 18 anos e ter um cartão de crédito ou Pix. O valor total de apostas precisa ser igual ou maior que R$ 20. O portal pode ser acessado de qualquer computador ou smartphone e todas as apostas são vinculadas ao CPF do cadastro.

Passo a passo para jogar

Acesse o endereço loteriasonline.caixa.gov.br . É necessário ser maior de 18 anos para ingressar no portal

. É necessário ser maior de 18 anos para ingressar no portal No primeiro acesso, preencha os dados pessoais para criar um cadastro

Em seguida, o apostador deve escolher a Lotofácil . O valor final de apostas precisa ser igual ou maior do que R$ 20

. O valor final de apostas precisa ser igual ou maior do que Depois de escolher a modalidade, basta clicar nos números escolhidos. Caso queira escolher apenas alguns números, o apostador pode clicar na opção “Complete o jogo” para o sistema completar a aposta. Também é possível escolher a "Surpresinha" , ferramenta em que o sistema escolhe todos os números

para o sistema completar a aposta. Também é possível escolher a , ferramenta em que o sistema escolhe todos os números Ao clicar em “Ir para Pagamento” , ao lado direito da página, o jogador insere os dados do cartão de crédito ou Pix e pode salvar para compras futuras

, ao lado direito da página, o jogador insere os dados do e pode salvar para compras futuras Na tela seguinte, o apostador confere sua aposta e finaliza a compra. O status de cada aposta (se houve o sorteio e quais os números premiados, por exemplo) é visualizado na opção “conferir aposta” ou "conferir todas" na Lotofácil

Quais as chances de ganhar na Lotofácil

A probabilidade de acertar os 15 números em uma aposta simples é de 1 em 3.268.760. Esse número diminui conforme mais números são selecionados na aposta.

Por exemplo, ao marcar 20 números, a chance de acertar a faixa principal sobe para 1 em 211, mas o valor da aposta também aumenta significativamente.

Confira a tabela de probabilidades e valores por aposta:

15 números: 1 em 3.268.760 | R$ 3,50

1 em 3.268.760 | R$ 3,50 16 números: 1 em 204.298 | R$ 56

1 em 204.298 | R$ 56 17 números: 1 em 24.035 | R$ 476

1 em 24.035 | R$ 476 18 números: 1 em 4.006 | R$ 2,8 mil

1 em 4.006 | R$ 2,8 mil 19 números: 1 em 843 | R$ 13,5 mil

1 em 843 | R$ 13,5 mil 20 números: 1 em 211 | R$ 54,2 mil

Curiosidades sobre a Lotofácil