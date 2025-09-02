Qual o prêmio da lotofácil de independência em 2025? 

A Caixa Econômica Federal fará o sorteio da Lotofácil da Independência 2025 no sábado (6), a partir das 20h.
A Caixa premia aos que acertarem entre 11 e 15 números. Por ser um prêmio especial, não é cumulativo.
Caso ninguém acerte 15 números, o prêmio será dividido igualmente com quem acertar 14 números, e assim, sucessivamente, até a última faixa da premiação.
Além de oferecer prêmios atrativos, parte do valor arrecadado é destinada a áreas como saúde, segurança, cultura e esporte, com retorno para a população.
Qual será o valor do prêmio?
O prêmio promete ser o maior da história já ofertado na loteria: R$ 220 milhões para quem acertar as quinze dezenas.
Como jogar nas loterias da Caixa pela internet
A Caixa Econômica Federal conta o portal de apostas dos jogos de loterias na internet, o Loterias Online. A plataforma funciona 24 horas por dia.
Para apostar, é necessário ser maior de 18 anos e ter um cartão de crédito ou Pix. O valor total de apostas precisa ser igual ou maior que R$ 20. O portal pode ser acessado de qualquer computador ou smartphone e todas as apostas são vinculadas ao CPF do cadastro.
Passo a passo para jogar
- Acesse o endereço loteriasonline.caixa.gov.br. É necessário ser maior de 18 anos para ingressar no portal
- No primeiro acesso, preencha os dados pessoais para criar um cadastro
- Em seguida, o apostador deve escolher a Lotofácil. O valor final de apostas precisa ser igual ou maior do que R$ 20
- Depois de escolher a modalidade, basta clicar nos números escolhidos. Caso queira escolher apenas alguns números, o apostador pode clicar na opção “Complete o jogo” para o sistema completar a aposta. Também é possível escolher a "Surpresinha", ferramenta em que o sistema escolhe todos os números
- Ao clicar em “Ir para Pagamento”, ao lado direito da página, o jogador insere os dados do cartão de crédito ou Pix e pode salvar para compras futuras
- Na tela seguinte, o apostador confere sua aposta e finaliza a compra. O status de cada aposta (se houve o sorteio e quais os números premiados, por exemplo) é visualizado na opção “conferir aposta” ou "conferir todas" na Lotofácil
Quais as chances de ganhar na Lotofácil
A probabilidade de acertar os 15 números em uma aposta simples é de 1 em 3.268.760. Esse número diminui conforme mais números são selecionados na aposta.
Por exemplo, ao marcar 20 números, a chance de acertar a faixa principal sobe para 1 em 211, mas o valor da aposta também aumenta significativamente.
Confira a tabela de probabilidades e valores por aposta:
- 15 números: 1 em 3.268.760 | R$ 3,50
- 16 números: 1 em 204.298 | R$ 56
- 17 números: 1 em 24.035 | R$ 476
- 18 números: 1 em 4.006 | R$ 2,8 mil
- 19 números: 1 em 843 | R$ 13,5 mil
- 20 números: 1 em 211 | R$ 54,2 mil
Curiosidades sobre a Lotofácil
- A Lotofácil surgiu em 2003. O primeiro concurso foi realizado em 29 de setembro, no qual cinco ganhadores levaram R$ 49,8 mil cada
- Desde a sua criação, já foram realizados mais de 3 mil concursos
- A loteria já pagou R$ 27,5 bilhões em prêmios, uma média de R$ 8,5 milhões por concurso
- Houve 365 concursos acumulados na história, representando 11,26% do total. O maior número de acumulações consecutivas foi três concursos
- As 10 maiores premiações incluem valores de até R$ 202,5 milhões, valor que foi dividido no concurso 3190
- O menor prêmio foi de R$ 248,8 mil, no concurso inaugural.