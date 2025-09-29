Orações e simpatias para o Dia do Arcanjo São Miguel

Dia do Arcanjo de São Miguel é celebrado no dia 29 de setembro. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Em 29 de setembro é celebrado, entre os fiéis da igreja católica, o “Dia do Arcanjo São Miguel”, padroeiro dos fuzileiros navais, marinheiros, motoristas de ambulância, policiais, paramédicos e radiologistas.

Junto aos arcanjos Gabriel e Rafael, ele representa a alta hierarquia dos anjos-chefes. Estes, por sua vez, fazem parte dos sete espíritos puros que atendem ao trono de Deus e são mensageiros divinos na Terra.

De acordo com as escrituras bíblicas, o arcanjo São Miguel foi líder dos exércitos celestiais de anjos que defenderam pessoas das ações do demônio, como narra o livro de Judas, que diz: “Nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o Diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: ‘O Senhor o repreenda'” (Judas 1:9).

São Miguel simboliza a justiça e, junto dos outros arcanjos, é um poderoso intercessor, defensor e escudeiro fiel de Deus.

Por isso, confira algumas orações e simpatias para celebrar o dia dele!

1. Oração para libertação

Glorioso São Miguel Arcanjo, poderoso vencedor das batalhas espirituais, vinde em auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais. Afugentai de minha presença todo mal e todo ataque e ciladas do inimigo. Com sua poderosa espada de luz, derrotai todas as forças malignas e iluminai meus caminhos com a luz de tua proteção.

Arcanjo Miguel, do mal: libertai-me; do inimigo: livrai-me; das tempestades: socorrei-me; dos perigos: protegei-me; das perseguições: salvai-me! Glorioso São Miguel Arcanjo, pelo poder celeste a vós conferido, sê para mim o guerreiro valente e conduzi-me nos caminhos da paz. Amém!

2. Oração para proteção

São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas.

Vós, príncipe dos exércitos celestes, vencedor do dragão infernal, recebestes de Deus força e poder para aniquilar, pela humanidade, a soberba do príncipe das trevas. Insistentemente, vos suplicamos que nos alcanceis de Deus a verdadeira humildade de coração, uma fidelidade inabalável no cumprimento contínuo da vontade de Deus e uma grande fortaleza no sofrimento e na penúria. Ao comparecermos perante o tribunal de Deus, socorrei-nos para que não desfalecemos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos. Amém!

3. Oração para cura de enfermidades

Eu apelo ao Cristo para acalmar meus medos e para apagar todo mecanismo de controle externo que possa interferir com esta cura. Eu peço a meu Eu Superior que feche minha aura e estabeleça um canal Crístico para os propósitos de minha cura, para que só as energias Crísticas possam fluir até mim. Não se poderá fazer outro uso deste canal que não seja para o fluxo de energias Divinas.

Agora apelo ao Arcanjo Miguel, da 13ª Dimensão, para que sele e proteja completamente esta sagrada experiência. Agora apelo ao Círculo de Segurança da 13ª dimensão para que sele, proteja e aumente completamente o escudo de Miguel Arcanjo, assim como para que remova qualquer coisa que não seja de natureza Crística e que exista atualmente dentro deste campo. Amém!

4. Simpatia para atrair dinheiro

Materiais

1 santinho do Arcanjo São Miguel

1 ímã

1 pedra turquesa ou ametista

1 folha A4

Modo de fazer

Imprima a oração para a proteção do Arcanjo de São Miguel e use a folha para embrulhar o santinho, o ímã e a pedra turquesa ou ametista. Faça a oração e, logo depois, o seu pedido de fortuna e fartura. Depois, coloque o embrulho com o santinho dentro de sua bolsa e leve com você a todos os lugares.

5. Simpatia para proteção contra energias negativas

Materiais

1 anel

1 corrente pequena

Água

Modo de fazer

Em um recipiente, coloque a água, o anel e a corrente para serem energizados. Faça a oração para proteção do Arcanjo de São Miguel e foque toda a sua fé no pedido de proteção. Depois, descarte a água, seque o anel e a correntinha e os use durante o ano inteiro.

6. Simpatia para a intercessão de São Miguel Arcanjo

Materiais

1 caneta vermelha

1 vela (de preferência pequena)

(de preferência pequena) Linha vermelha

2 papéis brancos

Modo de fazer