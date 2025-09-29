Nas lentes do limite: fotos revelam o primeiro esquiador do Everest sem oxigênio

Fotografias de tirar o fôlego revelam o momento em que o alpinista polonês Andrzej Bargiel se tornou o primeiro ser humano a escalar o cume do Everest e descer esquiando, sem o auxílio de oxigênio suplementar.

A façanha, realizada na semana passada, redefine os limites da resistência humana – e da própria fotografia de montanha. Nas imagens captadas por Bartłomiej Pawlikowski, cada quadro traduz o ar rarefeito, o silêncio e o risco extremo da chamada zona da morte, acima dos oito mil metros de altitude.

Embora mais de seis mil pessoas já tenham alcançado o topo do mundo, menos de duzentas o fizeram sem oxigênio. Nenhuma, até então, havia ousado a descida sobre esquis. Bargiel passou quase 16 horas em altitude crítica, antes de calçar os esquis no cume e iniciar a vertiginosa descida pela Rota do Colo Sul.

Guiado em parte por um drone pilotado por seu irmão Bartek, o atleta desceu pela perigosa Cascata de Gelo Khumbu, chegando ao Acampamento II ainda na noite de 22 de setembro e completando o trajeto até o Acampamento Base na manhã seguinte — ileso, exaurido e histórico.

As imagens de Pawlikowski – fotógrafo esportivo autodidata radicado em Podhale, na Polônia – ampliam o feito em potência visual. Com experiência em expedições no Everest, Karakoram, Andes e Patagônia, ele alia técnica de montanhista e sensibilidade de quem entende a linha tênue entre aventura e sobrevivência.

Finalista do Red Bull Illume 2023, Pawlikowski transforma o registro em testemunho: um olhar sobre o limite humano e o espaço onde o ar é quase inexistente.

Bargiel, 37 anos, já havia descido de esqui todos os picos acima de oito mil metros do Karakoram, incluindo o lendário K2, em 2018 – também sem oxigênio. Sua conquista no Everest amplia o legado.

— Descer o Everest esquiando sem oxigênio era um sonho que crescia dentro de mim há anos — declarou o atleta. — As condições de outono e a linha traçada pela geleira Khumbu foram o maior desafio da minha vida.