Morre Linda Chemale Bothomé, aos 107 anos

Linda era lembrada pela família e amigos como uma mulher forte, carismática e generosa. Edu Antônio Diedrich Bothomé / Arquivo Pessoal

Conhecida com carinho pela família como “nossa Highlander”, Linda Chemale Bothomé despediu-se no último dia 11 de setembro, aos 107 anos, em Porto Alegre. Coincidentemente, a data marcou também o aniversário de sua filha caçula, Maria Cati, que esteve ao lado da mãe até seus últimos instantes, cuidando dela com devoção.

Filha de imigrantes libaneses, Linda nasceu em 30 de março de 1918 e cresceu na capital gaúcha, onde construiu sua vida. Casou-se em 1936, aos 18 anos, com Antonio Chemale Bothomé, com quem viveu uma união de 28 anos. Na residência da família, na Avenida São Pedro, o casal virou referência para outros imigrantes libaneses que buscavam apoio no novo país.

Mãe de cinco filhos — Emir, Edison, Enio (in memoriam), Edu Antonio e Maria Cati — Linda viu sua família se multiplicar ao longo das décadas. Deixa ainda noras, um genro, 20 netos, 23 bisnetos e uma tataraneta. Tornou-se viúva cedo, mas encontrou na força de trabalho e na inspiração do cunhado Elias Kalil Bothomé a coragem para sustentar e educar os filhos, vendendo roupas pelo interior de Santa Catarina e São Paulo.

Linda era lembrada pela beleza e generosidade, pelo talento nas artes manuais e pela habilidade na cozinha árabe, sempre regada a histórias, versos e boas risadas. Nos últimos 11 anos, viveu sob os cuidados das irmãs libanesas maronitas e da equipe da clínica geriátrica Solar Monte Líbano, com quem mantinha conversas em árabe e a quem a família dedica profunda gratidão.