Morre Hannelore Kisslinger, sobrevivente da Segunda Guerra Mundial radicada no RS

Hannelore Kisslinger morreu neste domingo (21), aos 96 anos. Arquivo pessoal

Morreu neste domingo (21), aos 96 anos, em Porto Alegre, Hannelore Kisslinger. Reconhecida como exemplo de resiliência, teve sua juventude marcada pelas dificuldades impostas pela Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, país onde nasceu em 14 de março de 1929, na cidade de Göttingen.

O município onde vivia durante o conflito, Kassel, foi devastado por bombardeios. Em razão do desaparecimento do pai na guerra, desde cedo assumiu responsabilidades como cuidar da mãe. Conforme a família, a partir daí já demonstrava a força e a determinação que a acompanhariam por toda a vida.

Em 1949, conheceu um jovem engenheiro chamado Ferdinand Kisslinger, com quem se casaria e formaria uma duradoura parceria de vida e de trabalho. Pouco depois da união, em 1951, o casal embarcou para o Brasil trazendo consigo a primeira filha, Cornelia, e a mãe de Hannelore.

O que deveria ser uma estada temporária, de apenas dois anos, acabou se transformando em uma trajetória de 74 anos que enraizou a família em terras brasileiras.

Junto do marido, Hannelore seguiu enfrentando desafios e contribuindo para a fundação de empresas. Em 1953, deu à luz a segunda filha, Cristina. Cinco anos depois, nasceu Tomas, completando a família.

Também reconhecida pela hospitalidade, cultivava o hábito de reunir a família e os amigos ao redor da mesa. Suas tortas e kuchen (cuca) eram esperados aos finais de semana, quando costumavam ocorrer os encontros destinados a reforçar laços e criar memórias afetivas.

Amava viajar, especialmente a bordo de cruzeiros, e organizava excursões em família a sua terra natal, com o objetivo de transmitir às novas gerações a experiência das festividades de fim de ano em meio ao inverno europeu. Conforme os familiares mais próximos, era uma avó amorosa, celebrada pelos nove netos e netas que costumavam se encontrar no jardim de sua casa.