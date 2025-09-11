Morre, aos 90 anos, o frei Augusto Denardi

O corpo do religioso foi velado e sepultado na cidade natal, Dois Lajeados. Arquivo pessoal / Divulgação

Morreu, aos 90 anos, o frei capuchinho Augusto Denardi. O falecimento ocorreu no dia primeiro do mês de setembro. Nascido em 1935, ele era natural de Dois Lajeados, na região da Serra. Por motivos de saúde, desde 2023, ele residia na Casa São Frei Pio — que acolhe os freis com idade avançada —, em Caxias do Sul.

O religioso teve sua trajetória marcada pela dedicação às missões populares, pelo trabalho pastoral em diversas comunidades e pelo compromisso com a formação religiosa.

Filho de José Denardi e Maria Tonial Denardi, ingressou no Seminário Santo Antônio de Vila Flores, em 1950, e continuou os estudos em Ipê e Marau.

Entre os anos de 1962 e 1966, obteve o bacharelado em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ijuí e estudou Teologia no Convento São Lourenço de Bríndisi, em Porto Alegre.

Em 1965, foi ordenado presbítero na igreja Santo Antônio, em Porto Alegre, pelo então arcebispo Dom Vicente Scherer. Dedicou-se por 15 anos às missões populares. Ao longo desse período, concluiu o curso de Catequese em Medellín, na Colômbia.

Na atividade pastoral, foi vigário em Vacaria, entre 1979 e 1980, e pároco em Ipê, entre 1988 e 1989. Também atuou como pároco em Canoas, em 1990, e em Maracajá (SC), onde, simultaneamente, exerceu a função de diretor da escola vocacional, entre 1991 e 1999.

Entre 2004 e 2008, foi para Santo Domingo, na República Dominicana, em ajuda fraterna e formativa à Vice Província Madre del Divino Pastor.