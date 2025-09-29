Mega Sena 2920: bolada de R$ 80 milhões para aposta de Porto Alegre quebra jejum de oito anos na Capital; entenda

Aposta feita em lotérica na Azenha levou bolada de R$ 80 milhões da Mega Sena. Jefferson Botega / Agencia RBS

Após oito anos de espera, Porto Alegre voltou a ter um bilhete premiado na principal loteria do país. Uma aposta feita na Capital acertou as seis dezenas do concurso 2.920 da Mega Sena, realizado na noite de sábado (27).

O sortudo — ou sortuda — faturou sozinho R$ 80.688.743,70, o maior prêmio já registrado na cidade.

Os números sorteados foram: 08 – 12 – 16 – 19 – 31 – 58.

Além do ganhador do prêmio milionário, outras 117 apostas acertaram cinco dezenas e levaram R$ 28.705,88 cada, enquanto 6.677 bilhetes fizeram quatro pontos, garantindo R$ 829,13.

O próximo concurso, que será realizado na terça-feira (30), tem premiação estimada em R$ 3,5 milhões.

Oito anos de espera

Apesar da tradição do jogo, a última vez que uma aposta feita em Porto Alegre levou o prêmio máximo da Mega Sena foi em 2017 — quando um bilhete garantiu R$ 3,3 milhões.

De lá para cá, nenhuma cartela da Capital havia acertado as seis dezenas.

Desde 2007, Porto Alegre soma agora nove apostas vencedoras do prêmio principal da Mega Sena, segundo levantamento da Caixa Econômica Federal.

O maior valor foi justamente o registrado neste fim de semana. Antes disso, os maiores prêmios da cidade haviam saído em 2014 (R$ 29,2 milhões) e em 2015 (R$ 16,5 milhões e R$ 13,9 milhões, em dois concursos diferentes).

Histórico de apostas vencedoras em Porto Alegre

2008 (janeiro): R$ 8,6 milhões

R$ 8,6 milhões 2008 (abril): R$ 13,2 milhões

R$ 13,2 milhões 2009 (setembro): R$ 12,3 milhões

R$ 12,3 milhões 2009 (novembro): R$ 1,4 milhão

R$ 1,4 milhão 2014: R$ 29,2 milhões

R$ 29,2 milhões 2015 (fevereiro): R$ 16,5 milhões

R$ 16,5 milhões 2015 (agosto): R$ 13,9 milhões

R$ 13,9 milhões 2017: R$ 3,3 milhões

R$ 3,3 milhões 2025 (janeiro): R$ 80,6 milhões