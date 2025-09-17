Loterias ao vivo hoje: assista aos sorteios

Sorteio ocorre nesta quarta-feira (17). Reprodução / Caixa

Nesta quarta-feira (17), a Caixa sorteia os números das seguintes loterias:

Lotofácil

Quina

Lotomania

Super Sete

+Milionária

Siga ao vivo o sorteio das loterias da Caixa

Como jogar nas loterias da Caixa

A Caixa Econômica Federal conta com o portal de apostas dos jogos de loterias na internet, o Loterias Online.

A plataforma funciona 24 horas por dia e, segundo a Caixa, tem como objetivos principais oferecer comodidade ao apostador e atingir o público mais jovem.

Para apostar, é necessário ser maior de 18 anos e ter um cartão de crédito. O portal é acessado em qualquer computador ou smartphone e todas as apostas são vinculadas ao CPF do cadastro.

Saiba o passo a passo para acessar