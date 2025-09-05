Grupo RBS anuncia programação na 21ª Festa Nacional do Moranguinho

O Grupo RBS marca presença na 21ª Festa Nacional do Moranguinho, em Bom Princípio, com um espaço personalizado. Pela primeira vez no evento, a empresa conta com uma área dedicada a receber visitantes e gerar ainda mais aproximação com o público. O espaço abriu nesta sexta-feira (5) e segue até o dia 21 de setembro, acompanhando a programação do festival.
Além de ativações e distribuição de brindes no local, a RBS também leva para a Festa Nacional do Moranguinho uma agenda especial de transmissões de seus veículos. Entre os destaques, estão programas da RBS TV e das rádios Gaúcha, Atlântida, 92 e 102.
Confira a programação da RBS na Festa Nacional do Moranguinho
6/9
- 8h: Supersábado, Gaúcha
- 11h45: Jornal do Almoço (Bem Pra Ti), RBS TV
- 14h: Sabadão 92
12/9
- 9h: A Boca Dica, 102
- 14h: Unidade Móvel 92, com entradas ao vivo
13/9
- 14h: Sabadão 92
* A agenda pode sofrer alterações