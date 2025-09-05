Grupo RBS anuncia programação na 21ª Festa Nacional do Moranguinho

O Grupo RBS marca presença na 21ª Festa Nacional do Moranguinho, em Bom Princípio, com um espaço personalizado. Pela primeira vez no evento, a empresa conta com uma área dedicada a receber visitantes e gerar ainda mais aproximação com o público. O espaço abriu nesta sexta-feira (5) e segue até o dia 21 de setembro, acompanhando a programação do festival.