Ganhador de aposta que levou R$ 80 milhões na Mega Sena em Porto Alegre retira prêmio

O ganhador da aposta simples de Porto Alegre que levou mais de R$ 80 milhões na Mega Sena compareceu na segunda-feira (29) à Caixa Econômica Federal para resgate do prêmio.

A informação foi confirmada pela instituição nesta terça-feira (30). O valor de R$ 80.688.743,70 é depositado em até dois dias úteis. O vencedor tinha até 90 dias para retirar o prêmio.

O apostador realizou o jogo na Lotérica A 99, que fica na Avenida Azenha. Os números sorteados no concurso 2.920, realizado em São Paulo, no sábado (27), foram 08 – 12 – 16 – 19 – 31 – 58.

A última vez que a premiação principal do sorteio havia saído para a Capital foi em maio de 2017, com R$ 3,3 milhões.

Além do ganhador do prêmio milionário, outras 117 apostas acertaram cinco dezenas e levaram R$ 28.705,88 cada, enquanto 6.677 bilhetes fizeram quatro pontos, garantindo R$ 829,13.

O próximo concurso, que será realizado nesta terça-feira, tem premiação estimada em R$ 3,5 milhões.

Oito anos de espera

Apesar da tradição do jogo, a última vez que uma aposta feita em Porto Alegre levou o prêmio máximo da Mega Sena foi em 2017 – quando um bilhete garantiu R$ 3,3 milhões.

De lá para cá, nenhuma cartela da Capital havia acertado as seis dezenas.

Desde 2007, Porto Alegre soma agora nove apostas vencedoras do prêmio principal da Mega Sena, segundo levantamento da Caixa Econômica Federal.

O maior valor foi justamente o registrado neste fim de semana. Antes disso, os maiores prêmios da cidade haviam saído em 2014 (R$ 29,2 milhões) e em 2015 (R$ 16,5 milhões e R$ 13,9 milhões, em dois concursos diferentes).

Histórico de apostas vencedoras em Porto Alegre