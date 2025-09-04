Dupla Sena 2855 tem resultados divulgados; confira

Confira as dezenas sorteadas da Dupla Sena.

O sorteio do concurso 2855 da Dupla Sena foi realizado nesta quarta-feira (3), em São Paulo (SP).

Para jogar, é preciso escolher entre seis e 15 números, com a aposta mínima envolvendo a seleção de seis números. O diferencial da Dupla Sena é que o concurso é realizado em duas etapas: a primeira, chamada de “Primeiro Sorteio”, e a segunda, “Segundo Sorteio”, o que dá ao apostador duas chances de ganhar.

Confira o resultado do concurso da Dupla Sena 2855

Primeiro sorteio: 09 - 15 - 18 - 19 - 30 - 35

Segundo sorteio: 06 - 08 - 22 - 32 - 37 - 44

Premiação:

6 acertos: Não houve ganhador

Não houve ganhador 5 acertos: 27 apostas ganhadoras, R$ 4.136,17

27 apostas ganhadoras, R$ 4.136,17 4 acertos: 1138 apostas ganhadoras, R$ 112,15

1138 apostas ganhadoras, R$ 112,15 3 acertos: 20874 apostas ganhadoras, R$ 3,05

20874 apostas ganhadoras, R$ 3,05 6 acertos: Não houve ganhador

Não houve ganhador 5 acertos: 19 apostas ganhadoras, R$ 5.289,95

19 apostas ganhadoras, R$ 5.289,95 4 acertos: 1047 apostas ganhadoras, R$ 121,90

1047 apostas ganhadoras, R$ 121,90 3 acertos: 19649 apostas ganhadoras, R$ 3,24

Como apostar nas loterias da Caixa

A Caixa Econômica Federal conta com o portal de apostas dos jogos de loterias na internet, o Loterias Online.

A plataforma funciona 24 horas por dia e, segundo a Caixa, tem como objetivos principais oferecer comodidade ao apostador e atingir o público mais jovem.

Para apostar, é necessário ser maior de 18 anos e ter um cartão de crédito. O portal é acessado em qualquer computador ou smartphone e todas as apostas são vinculadas ao CPF do cadastro.

Veja abaixo o passo a passo para jogar

Acesse o endereço (<a href="https://www.loteriasonline.caixa.gov.br/" target="_blank" rel="noopener noreferrer>https://www.loteriasonline.caixa.gov.br/); É necessário ser maior de 18 anos para ingressar no portal. No primeiro acesso, preencha os dados pessoais para criar um cadastro. Em seguida, o apostador pode escolher entre nove das dez modalidades de jogo disponibilizadas atualmente: Mega Sena, Lotofácil, Quina, Lotomania, Timemania, Dupla Sena, Loteca, Lotogol e Dia de Sorte. O valor final de apostas precisa ser igual ou maior do que R$ 30. O valor limite diário é de R$ 500 por pessoa. Depois de escolher a modalidade, basta clicar nos números escolhidos. Caso queira escolher apenas alguns números, o apostador pode clicar na opção “Complete o jogo” e o sistema completa a aposta com outras dezenas. Também é possível escolher a "Surpresinha", ferramenta em que o sistema escolhe todos os números. Ao clicar em “Ir para Pagamento”, ao lado direito da página, o jogador insere os dados do cartão de crédito e pode salvar para compras futuras. Na tela seguinte, o apostador irá conferir sua aposta e finalizar a compra. O status de cada aposta (se houve o sorteio e quais os números premiados, por exemplo) é visualizado na opção “conferir aposta” ou "conferir todas". Se houver aposta premiada, serão exibidos na tela de detalhamento os valores, a faixa de premiação e os canais disponíveis para recebimento do prêmio.

Quais são as loterias da Caixa e quais os dias de sorteio?

Os sorteios organizados pela Loterias Caixa são realizados toda a semana, de segunda a sábado, no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo. Em algumas ocasiões, porém, os locais de sorteio podem mudar e são divulgados previamente no calendário de sorteios mensal.

Dia de Sorte

Terças, quintas e sábados, a partir das 20 horas.

Dupla Sena

Segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 20 horas.

Federal

Quarta e sábado, a partir das 19 horas.

Lotofácil

Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, a partir das 20 horas.

Lotomania

Segunda, quarta e sexta, a partir das 20 horas.

Mega-Sena

Terça, quinta e sábado, a partir das 20 horas.

+Milionária

Quarta e sábado, a partir das 20 horas.

Quina

Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, a partir das 20 horas.

Super Sete

Segunda, quarta e sexta, a partir das 20 horas.

Timemania

Terça, quinta e sábado, a partir das 20 horas.

