Vendedor não imaginava a repercussão em sua vida. Duda Fortes / Agencia RBS

Rodeado por abacaxis, bananas e pepinos, um vendedor de frutas virou celebridade no Mercado Público de Porto Alegre. Quem passa pela fruteira da banca 10 e o reconhece aproveita para fazer uma foto.

Seu Adroaldo Fraga dos Santos, 75 anos, saiu do anonimato e multiplicou-se nas redes sociais de uma cantora e de dois influenciadores (veja na galeria de fotos). Nada foi planejado – pelo menos por ele –, e tudo aconteceu por obra do acaso.

A história começou em um sábado, dia 11 de novembro de 2017. A cantora inglesa Dua Lipa estava na Capital para fazer a abertura do show do Coldplay na turnê The Self-Titled Tour, realizado na Arena do Grêmio.

Cantora Dua Lipa postou para foto segurando bananas. Banca 10 / Divulgação

Enquanto escolhia frutas no Mercado Público para levar ao hotel onde estava hospedada, a intérprete de Don't Start Now posou para uma foto segurando uma penca de bananas e publicou no Instagram. E a vida de seu Adroaldo – retratado ao fundo e com o olhar sério – mudou de forma instantânea.

— Eu não sabia que iria aparecer na foto — revela o fruteiro, que é curiosamente chamado pelos amigos de "Vanderlei".

Seu Adroaldo também não fazia ideia de que aquela jovem, vestida de preto e de óculos de sol, era Dua Lipa – uma estrela pop em ascensão que, pouco tempo depois, venceria prêmios como o Grammy e o Brit Awards. O vendedor lembra que a equipe da cantora comprou frutas exóticas, como caju, graviola e cupuaçu.

— Sou muito gozador, só que naquela primeira foto eu saí muito sério. Todo mundo gozou: "Tu tira foto emburrado?". Uma meia-hora depois, encheu de gente jovem aqui querendo tirar foto como a da Dua Lipa segurando o cacho de banana — recorda.

Popular no Mercado Público

Os dias seguintes foram de constantes interrupções no trabalho. O motivo eram os pedidos de visitantes querendo uma foto igual. Seu Adroaldo repetia a cara séria e postava-se perto da balança de pesar as frutas. Em seguida, as imagens percorriam as redes sociais e o tornavam ainda mais conhecido.

Em 10 de julho de 2025, foi a vez do comediante Alisson Espíndola, o Cacetinho, visitar o Mercado Público. Na ocasião, repetiu a foto de Dua Lipa com o vendedor de frutas. Trajando moletom amarelo com capuz, calça preta, tênis e óculos escuro – além de mochila às costas e uma bolsa preta atravessada na frente –, Cacetinho publicou no Instagram:

— Tem que colocar um cartaz na @banca10poa explicando a história, certeza que uma galera vai colar direto ali.

Em 9 de setembro, outra celebridade das redes sociais procurou Adroaldo: o influenciador e youtuber Diogo Defante Rodrigues. O humorista passou pela cidade durante alguns dias, quando visitou a Expointer e depois acompanhou o evento da descida de skate da megarrampa montada na lateral do prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff).

No registro, Defante veste bermuda jeans, cinto preto cheio de furos metalizados, camisa social vermelha por baixo de um colete cor de vinho.

— E o cara esse aí também (Diogo Defante) tirou um batalhão de foto aqui comigo e sozinho ali na frente — diverte-se o vendedor.

Avesso ao mundo digital

Nascido e criado em Viamão, na Região Metropolitana, seu Adroaldo possui contas no Facebook e no Instagram, mas não costuma interagir nas redes sociais. Também não é tão familiarizado com o WhatsApp. As imagens dele com as celebridades são compartilhadas especialmente pelo seu filho jornalista, que mora em Lajeado, no Vale do Taquari.

Durante a pandemia de Covid-19, seu Adroaldo foi demitido da banca 10. Na época, já estava aposentado e trabalhava havia cerca de 15 anos no local. Atualmente, faz "bicos" na própria fruteira. Ou seja, trabalha alguns períodos, mas não diariamente.

Foi casado duas vezes, mas ambas esposas já faleceram. Hoje, vive com outra companheira e tem três filhos, sendo que uma filha também já faleceu.

Questionado se começou a acompanhar o trabalho da cantora e dos influenciadores após conhecê-los, o vendedor de frutas responde:

— Não entendo nada de inglês, mas gosto de escutar rock e sertanejo — elenca.

Seu Adroaldo diz que agora já se acostumou a ser uma celebridade requisitada para fotos no Mercado Público, mas assegura que não ficou marrento com o constante assédio.