Confira os resultados das loterias deste sábado

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1121, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (27):

02 - 16 - 17 - 23 - 24 - 26 - 30

Mês da sorte: Agosto

Premiação:

7 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 2.088.351,55

1 apostas ganhadoras, R$ 2.088.351,55 6 acertos: 39 apostas ganhadoras, R$ 4.838,75

39 apostas ganhadoras, R$ 4.838,75 5 acertos: 2260 apostas ganhadoras, R$ 25,00

2260 apostas ganhadoras, R$ 25,00 4 acertos: 31677 apostas ganhadoras, R$ 5,00

31677 apostas ganhadoras, R$ 5,00 Mês da Sorte: 116139 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 150.000,00

Federal

Resultado do concurso nº 6004, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º bilhete: 032948 - valor do prêmio R$ 1.350.000,00

032948 - valor do prêmio R$ 1.350.000,00 2º bilhete: 039154 - valor do prêmio R$ 40.000,00

039154 - valor do prêmio R$ 40.000,00 3º bilhete: 051621 - valor do prêmio R$ 30.000,00

051621 - valor do prêmio R$ 30.000,00 4º bilhete: 064959 - valor do prêmio R$ 20.000,00

064959 - valor do prêmio R$ 20.000,00 5º bilhete: 034513 - valor do prêmio R$ 17.339,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3498, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (27):

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24

Premiação:

15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.863.406,25

1 apostas ganhadoras, R$ 1.863.406,25 14 acertos: 164 apostas ganhadoras, R$ 2.382,41

164 apostas ganhadoras, R$ 2.382,41 13 acertos: 6139 apostas ganhadoras, R$ 35,00

6139 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 83201 apostas ganhadoras, R$ 14,00

83201 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 491319 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedor:

CANAL ELETRONICO/--

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

+Milionária

Resultado do concurso nº 289, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (27):

12 - 16 - 23 - 29 - 37 - 38

Premiação:

6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos + 2 trevos: 4 apostas ganhadoras, R$ 133.921,13

4 apostas ganhadoras, R$ 133.921,13 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 24 apostas ganhadoras, R$ 9.920,08

24 apostas ganhadoras, R$ 9.920,08 4 acertos + 2 trevos: 150 apostas ganhadoras, R$ 1.700,58

150 apostas ganhadoras, R$ 1.700,58 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 2044 apostas ganhadoras, R$ 124,79

2044 apostas ganhadoras, R$ 124,79 3 acertos + 2 trevos: 3133 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3133 apostas ganhadoras, R$ 50,00 3 acertos + 1 trevo: 23206 apostas ganhadoras, R$ 24,00

23206 apostas ganhadoras, R$ 24,00 2 acertos + 2 trevos: 24140 apostas ganhadoras, R$ 12,00

24140 apostas ganhadoras, R$ 12,00 2 acertos + 1 trevo: 173634 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 167.000.000,00

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2920, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (27):

08 - 12 - 16 - 19 - 31 - 58

Premiação:

6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 80.688.743,70

1 apostas ganhadoras, R$ 80.688.743,70 5 acertos: 117 apostas ganhadoras, R$ 28.705,88

117 apostas ganhadoras, R$ 28.705,88 4 acertos: 6677 apostas ganhadoras, R$ 829,13

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.500.000,00

Vencedor:

PORTO ALEGRE/RS

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Quina

Resultado do concurso nº 6838, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (27):

31 - 33 - 50 - 70 - 77

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 39 apostas ganhadoras, R$ 12.261,54

39 apostas ganhadoras, R$ 12.261,54 3 acertos: 3198 apostas ganhadoras, R$ 142,41

3198 apostas ganhadoras, R$ 142,41 2 acertos: 83844 apostas ganhadoras, R$ 5,43

Acumulado para o próximo concurso: R$ 9.200.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2300, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (27):

03 - 12 - 49 - 63 - 70 - 71 - 78

Time do coração: SAO JOSE/RS

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 41.282,92

6 apostas ganhadoras, R$ 41.282,92 5 acertos: 191 apostas ganhadoras, R$ 1.852,63

191 apostas ganhadoras, R$ 1.852,63 4 acertos: 4050 apostas ganhadoras, R$ 10,50

4050 apostas ganhadoras, R$ 10,50 3 acertos: 38235 apostas ganhadoras, R$ 3,50

38235 apostas ganhadoras, R$ 3,50 Time do Coração: 10453 apostas ganhadoras, R$ 8,50