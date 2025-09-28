Confira os resultados das loterias deste sábado

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1121, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (27):
02 - 16 - 17 - 23 - 24 - 26 - 30
Mês da sorte: Agosto
Premiação:
- 7 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 2.088.351,55
- 6 acertos: 39 apostas ganhadoras, R$ 4.838,75
- 5 acertos: 2260 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 31677 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 116139 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 150.000,00
Federal
Resultado do concurso nº 6004, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 032948 - valor do prêmio R$ 1.350.000,00
- 2º bilhete: 039154 - valor do prêmio R$ 40.000,00
- 3º bilhete: 051621 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 064959 - valor do prêmio R$ 20.000,00
- 5º bilhete: 034513 - valor do prêmio R$ 17.339,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3498, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (27):
01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24
Premiação:
- 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.863.406,25
- 14 acertos: 164 apostas ganhadoras, R$ 2.382,41
- 13 acertos: 6139 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 83201 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 491319 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedor:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
+Milionária
Resultado do concurso nº 289, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (27):
12 - 16 - 23 - 29 - 37 - 38
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: 4 apostas ganhadoras, R$ 133.921,13
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 24 apostas ganhadoras, R$ 9.920,08
- 4 acertos + 2 trevos: 150 apostas ganhadoras, R$ 1.700,58
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 2044 apostas ganhadoras, R$ 124,79
- 3 acertos + 2 trevos: 3133 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 23206 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 24140 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 173634 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 167.000.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2920, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (27):
08 - 12 - 16 - 19 - 31 - 58
Premiação:
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 80.688.743,70
- 5 acertos: 117 apostas ganhadoras, R$ 28.705,88
- 4 acertos: 6677 apostas ganhadoras, R$ 829,13
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.500.000,00
Vencedor:
- PORTO ALEGRE/RS
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Quina
Resultado do concurso nº 6838, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (27):
31 - 33 - 50 - 70 - 77
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 39 apostas ganhadoras, R$ 12.261,54
- 3 acertos: 3198 apostas ganhadoras, R$ 142,41
- 2 acertos: 83844 apostas ganhadoras, R$ 5,43
Acumulado para o próximo concurso: R$ 9.200.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2300, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (27):
03 - 12 - 49 - 63 - 70 - 71 - 78
Time do coração: SAO JOSE/RS
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 41.282,92
- 5 acertos: 191 apostas ganhadoras, R$ 1.852,63
- 4 acertos: 4050 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 38235 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 10453 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 29.200.000,00