Confira os resultados das loterias deste sábado

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1118, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (20):

03 - 08 - 09 - 16 - 17 - 26 - 30

Mês da sorte: Março

Premiação:

7 acertos: Não houve acertador

6 acertos: 44 apostas ganhadoras, R$ 2.769,20

5 acertos: 1640 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos: 21603 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte: 74202 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.200.000,00

Federal

Resultado do concurso nº 6002, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º bilhete: 014370 - valor do prêmio R$ 500.000,00

2º bilhete: 082903 - valor do prêmio R$ 35.000,00

3º bilhete: 089699 - valor do prêmio R$ 30.000,00

4º bilhete: 040683 - valor do prêmio R$ 25.000,00

040683 - valor do prêmio R$ 25.000,00 5º bilhete: 053236 - valor do prêmio R$ 20.503,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3492, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (20):

02 - 03 - 04 - 08 - 09 - 10 - 13 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25

Premiação:

15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.635.943,32

14 acertos: 189 apostas ganhadoras, R$ 1.814,92

13 acertos: 8029 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 103979 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 568249 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedor:

BALNEARIO PICARRAS/SC

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

+Milionária

Resultado do concurso nº 287, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (20):

02 - 09 - 10 - 12 - 18 - 48

Premiação:

6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos: 5 apostas ganhadoras, R$ 105.496,85

5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 70 apostas ganhadoras, R$ 3.349,11

4 acertos + 2 trevos: 219 apostas ganhadoras, R$ 1.146,95

4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 2953 apostas ganhadoras, R$ 85,06

3 acertos + 2 trevos: 3780 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo: 28732 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos: 26798 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo: 197865 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 163.000.000,00

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2917, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (20):

06 - 19 - 38 - 41 - 46 - 57

Premiação:

6 acertos: Não houve acertador

5 acertos: 48 apostas ganhadoras, R$ 49.174,73

48 apostas ganhadoras, R$ 49.174,73 4 acertos: 3456 apostas ganhadoras, R$ 1.125,79

Acumulado para o próximo concurso: R$ 48.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6832, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (20):

13 - 33 - 46 - 71 - 80

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

4 acertos: 61 apostas ganhadoras, R$ 5.969,81

3 acertos: 3818 apostas ganhadoras, R$ 90,83

3818 apostas ganhadoras, R$ 90,83 2 acertos: 83911 apostas ganhadoras, R$ 4,13

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.800.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2297, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (20):

05 - 14 - 26 - 34 - 47 - 51 - 61

Time do coração: ATLETICO/GO

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

6 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 41.701,78

5 acertos: 221 apostas ganhadoras, R$ 1.617,39

4 acertos: 4107 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos: 40099 apostas ganhadoras, R$ 3,50

40099 apostas ganhadoras, R$ 3,50 Time do Coração: 14749 apostas ganhadoras, R$ 8,50