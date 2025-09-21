Confira os resultados das loterias deste sábado

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1118, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (20):
03 - 08 - 09 - 16 - 17 - 26 - 30
Mês da sorte: Março
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 44 apostas ganhadoras, R$ 2.769,20
- 5 acertos: 1640 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 21603 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 74202 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.200.000,00
Federal
Resultado do concurso nº 6002, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 014370 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 082903 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 089699 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 040683 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 053236 - valor do prêmio R$ 20.503,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3492, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (20):
02 - 03 - 04 - 08 - 09 - 10 - 13 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.635.943,32
- 14 acertos: 189 apostas ganhadoras, R$ 1.814,92
- 13 acertos: 8029 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 103979 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 568249 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedor:
- BALNEARIO PICARRAS/SC
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
+Milionária
Resultado do concurso nº 287, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (20):
02 - 09 - 10 - 12 - 18 - 48
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: 5 apostas ganhadoras, R$ 105.496,85
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 70 apostas ganhadoras, R$ 3.349,11
- 4 acertos + 2 trevos: 219 apostas ganhadoras, R$ 1.146,95
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 2953 apostas ganhadoras, R$ 85,06
- 3 acertos + 2 trevos: 3780 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 28732 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 26798 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 197865 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 163.000.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2917, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (20):
06 - 19 - 38 - 41 - 46 - 57
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 48 apostas ganhadoras, R$ 49.174,73
- 4 acertos: 3456 apostas ganhadoras, R$ 1.125,79
Acumulado para o próximo concurso: R$ 48.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6832, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (20):
13 - 33 - 46 - 71 - 80
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 61 apostas ganhadoras, R$ 5.969,81
- 3 acertos: 3818 apostas ganhadoras, R$ 90,83
- 2 acertos: 83911 apostas ganhadoras, R$ 4,13
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.800.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2297, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (20):
05 - 14 - 26 - 34 - 47 - 51 - 61
Time do coração: ATLETICO/GO
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 41.701,78
- 5 acertos: 221 apostas ganhadoras, R$ 1.617,39
- 4 acertos: 4107 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 40099 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 14749 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 27.000.000,00