Confira os resultados das loterias deste sábado

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1115, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (13):
06 - 07 - 11 - 15 - 22 - 25 - 31
Mês da sorte: Dezembro
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 28 apostas ganhadoras, R$ 3.072,85
- 5 acertos: 1057 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 14403 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 46992 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 400.000,00
Federal
Resultado do concurso nº 6000, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 048602 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 001927 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 082187 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 034246 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 068744 - valor do prêmio R$ 20.503,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3486, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (13):
02 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 336 apostas ganhadoras, R$ 2.007,00
- 13 acertos: 5995 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 84279 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 502723 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.000.000,00
+Milionária
Resultado do concurso nº 285, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (13):
07 - 10 - 29 - 34 - 39 - 40
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: 6 apostas ganhadoras, R$ 106.812,93
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 87 apostas ganhadoras, R$ 3.273,96
- 4 acertos + 2 trevos: 183 apostas ganhadoras, R$ 1.667,64
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 2395 apostas ganhadoras, R$ 127,42
- 3 acertos + 2 trevos: 3138 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 22104 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 25240 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 183478 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 160.000.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2914, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (13):
18 - 25 - 35 - 40 - 46 - 47
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 22 apostas ganhadoras, R$ 62.315,01
- 4 acertos: 1539 apostas ganhadoras, R$ 1.468,33
Acumulado para o próximo concurso: R$ 27.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6826, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (13):
07 - 09 - 10 - 34 - 70
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 91 apostas ganhadoras, R$ 6.532,78
- 3 acertos: 7106 apostas ganhadoras, R$ 79,67
- 2 acertos: 152068 apostas ganhadoras, R$ 3,72
Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.600.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2294, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (13):
05 - 22 - 28 - 45 - 65 - 68 - 78
Time do coração: CRICIUMA/SC
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 55.608,82
- 5 acertos: 249 apostas ganhadoras, R$ 1.595,20
- 4 acertos: 4656 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 45467 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 14972 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 25.000.000,00