Confira os resultados das loterias deste sábado

Confira os resultados dos sorteios desta sexta (12) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1115, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (13):

06 - 07 - 11 - 15 - 22 - 25 - 31

Mês da sorte: Dezembro

Premiação:

7 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos: 28 apostas ganhadoras, R$ 3.072,85

28 apostas ganhadoras, R$ 3.072,85 5 acertos: 1057 apostas ganhadoras, R$ 25,00

1057 apostas ganhadoras, R$ 25,00 4 acertos: 14403 apostas ganhadoras, R$ 5,00

14403 apostas ganhadoras, R$ 5,00 Mês da Sorte: 46992 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 400.000,00

Federal

Resultado do concurso nº 6000, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º bilhete: 048602 - valor do prêmio R$ 500.000,00

048602 - valor do prêmio R$ 500.000,00 2º bilhete: 001927 - valor do prêmio R$ 35.000,00

001927 - valor do prêmio R$ 35.000,00 3º bilhete: 082187 - valor do prêmio R$ 30.000,00

082187 - valor do prêmio R$ 30.000,00 4º bilhete: 034246 - valor do prêmio R$ 25.000,00

034246 - valor do prêmio R$ 25.000,00 5º bilhete: 068744 - valor do prêmio R$ 20.503,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3486, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (13):

02 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 25

Premiação:

15 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 14 acertos: 336 apostas ganhadoras, R$ 2.007,00

336 apostas ganhadoras, R$ 2.007,00 13 acertos: 5995 apostas ganhadoras, R$ 35,00

5995 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 84279 apostas ganhadoras, R$ 14,00

84279 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 502723 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.000.000,00

+Milionária

Resultado do concurso nº 285, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (13):

07 - 10 - 29 - 34 - 39 - 40

Premiação:

6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos + 2 trevos: 6 apostas ganhadoras, R$ 106.812,93

6 apostas ganhadoras, R$ 106.812,93 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 87 apostas ganhadoras, R$ 3.273,96

87 apostas ganhadoras, R$ 3.273,96 4 acertos + 2 trevos: 183 apostas ganhadoras, R$ 1.667,64

183 apostas ganhadoras, R$ 1.667,64 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 2395 apostas ganhadoras, R$ 127,42

2395 apostas ganhadoras, R$ 127,42 3 acertos + 2 trevos: 3138 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3138 apostas ganhadoras, R$ 50,00 3 acertos + 1 trevo: 22104 apostas ganhadoras, R$ 24,00

22104 apostas ganhadoras, R$ 24,00 2 acertos + 2 trevos: 25240 apostas ganhadoras, R$ 12,00

25240 apostas ganhadoras, R$ 12,00 2 acertos + 1 trevo: 183478 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 160.000.000,00

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2914, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (13):

18 - 25 - 35 - 40 - 46 - 47

Premiação:

6 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos: 22 apostas ganhadoras, R$ 62.315,01

22 apostas ganhadoras, R$ 62.315,01 4 acertos: 1539 apostas ganhadoras, R$ 1.468,33

Acumulado para o próximo concurso: R$ 27.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6826, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (13):

07 - 09 - 10 - 34 - 70

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 91 apostas ganhadoras, R$ 6.532,78

91 apostas ganhadoras, R$ 6.532,78 3 acertos: 7106 apostas ganhadoras, R$ 79,67

7106 apostas ganhadoras, R$ 79,67 2 acertos: 152068 apostas ganhadoras, R$ 3,72

Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.600.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2294, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (13):

05 - 22 - 28 - 45 - 65 - 68 - 78

Time do coração: CRICIUMA/SC

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 55.608,82

5 apostas ganhadoras, R$ 55.608,82 5 acertos: 249 apostas ganhadoras, R$ 1.595,20

249 apostas ganhadoras, R$ 1.595,20 4 acertos: 4656 apostas ganhadoras, R$ 10,50

4656 apostas ganhadoras, R$ 10,50 3 acertos: 45467 apostas ganhadoras, R$ 3,50

45467 apostas ganhadoras, R$ 3,50 Time do Coração: 14972 apostas ganhadoras, R$ 8,50