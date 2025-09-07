Confira os resultados das loterias deste sábado

Confira os resultados dos sorteios desta terça-feira (2) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1112, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (6):

02 - 03 - 06 - 13 - 19 - 20 - 24

Mês da sorte: Julho

Premiação:

7 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos: 78 apostas ganhadoras, R$ 1.853,65

78 apostas ganhadoras, R$ 1.853,65 5 acertos: 1391 apostas ganhadoras, R$ 25,00

1391 apostas ganhadoras, R$ 25,00 4 acertos: 17580 apostas ganhadoras, R$ 5,00

17580 apostas ganhadoras, R$ 5,00 Mês da Sorte: 44524 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 700.000,00

Federal

Resultado do concurso nº 5998, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º bilhete: 056975 - valor do prêmio R$ 500.000,00

056975 - valor do prêmio R$ 500.000,00 2º bilhete: 003278 - valor do prêmio R$ 35.000,00

003278 - valor do prêmio R$ 35.000,00 3º bilhete: 027581 - valor do prêmio R$ 30.000,00

027581 - valor do prêmio R$ 30.000,00 4º bilhete: 028388 - valor do prêmio R$ 25.000,00

028388 - valor do prêmio R$ 25.000,00 5º bilhete: 072884 - valor do prêmio R$ 20.503,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3480, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (6):

03 - 05 - 06 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23

Premiação:

15 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 14 acertos: 255 apostas ganhadoras, R$ 1.463,32

255 apostas ganhadoras, R$ 1.463,32 13 acertos: 8475 apostas ganhadoras, R$ 35,00

8475 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 99430 apostas ganhadoras, R$ 14,00

99430 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 500141 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 220.000.000,00

+Milionária

Resultado do concurso nº 283, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (6):

08 - 13 - 17 - 22 - 45 - 47

Premiação:

6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos + 2 trevos: 4 apostas ganhadoras, R$ 121.068,19

4 apostas ganhadoras, R$ 121.068,19 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 27 apostas ganhadoras, R$ 7.971,57

27 apostas ganhadoras, R$ 7.971,57 4 acertos + 2 trevos: 190 apostas ganhadoras, R$ 1.213,71

190 apostas ganhadoras, R$ 1.213,71 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1895 apostas ganhadoras, R$ 121,69

1895 apostas ganhadoras, R$ 121,69 3 acertos + 2 trevos: 3017 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3017 apostas ganhadoras, R$ 50,00 3 acertos + 1 trevo: 21637 apostas ganhadoras, R$ 24,00

21637 apostas ganhadoras, R$ 24,00 2 acertos + 2 trevos: 23846 apostas ganhadoras, R$ 12,00

23846 apostas ganhadoras, R$ 12,00 2 acertos + 1 trevo: 167852 apostas ganhadoras, R$ 6,00