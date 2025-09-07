Confira os resultados das loterias deste sábado

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1112, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (6):
02 - 03 - 06 - 13 - 19 - 20 - 24
Mês da sorte: Julho
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 78 apostas ganhadoras, R$ 1.853,65
- 5 acertos: 1391 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 17580 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 44524 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 700.000,00
Federal
Resultado do concurso nº 5998, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 056975 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 003278 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 027581 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 028388 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 072884 - valor do prêmio R$ 20.503,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3480, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (6):
03 - 05 - 06 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 255 apostas ganhadoras, R$ 1.463,32
- 13 acertos: 8475 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 99430 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 500141 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 220.000.000,00
+Milionária
Resultado do concurso nº 283, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (6):
08 - 13 - 17 - 22 - 45 - 47
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: 4 apostas ganhadoras, R$ 121.068,19
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 27 apostas ganhadoras, R$ 7.971,57
- 4 acertos + 2 trevos: 190 apostas ganhadoras, R$ 1.213,71
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1895 apostas ganhadoras, R$ 121,69
- 3 acertos + 2 trevos: 3017 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 21637 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 23846 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 167852 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 156.000.000,00