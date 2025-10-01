Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1122, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (30):
06 - 10 - 15 - 20 - 25 - 28 - 30
Mês da sorte: Novembro
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 29 apostas ganhadoras, R$ 2.586,73
- 5 acertos: 1104 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 12884 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 43635 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 400.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3500, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (30):
01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 19 - 21
Premiação:
- 15 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 1.144.466,65
- 14 acertos: 456 apostas ganhadoras, R$ 1.733,31
- 13 acertos: 14525 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 172960 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 944376 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
2 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- MACAPA/AP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- TOLEDO/PR
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- CACADOR/SC
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SAO JOSE DOS CAMPOS/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2921, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (30):
09 - 12 - 14 - 16 - 26 - 36
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 32 apostas ganhadoras, R$ 32.378,25
- 4 acertos: 2240 apostas ganhadoras, R$ 762,43
Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.500.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6840, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (30):
26 - 36 - 43 - 46 - 74
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 16.377,54
- 3 acertos: 3784 apostas ganhadoras, R$ 136,02
- 2 acertos: 94641 apostas ganhadoras, R$ 5,43
Acumulado para o próximo concurso: R$ 11.700.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2301, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (30):
16 - 21 - 30 - 41 - 44 - 58 - 60
Time do coração: CASCAVEL/PR
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 67.620,08
- 5 acertos: 237 apostas ganhadoras, R$ 1.630,38
- 4 acertos: 4327 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 40821 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 10614 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 29.600.000,00