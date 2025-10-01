Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Confira os resultados dos sorteios desta terça-feira (30) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1122, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (30):

06 - 10 - 15 - 20 - 25 - 28 - 30

Mês da sorte: Novembro

Premiação:

7 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos: 29 apostas ganhadoras, R$ 2.586,73

29 apostas ganhadoras, R$ 2.586,73 5 acertos: 1104 apostas ganhadoras, R$ 25,00

1104 apostas ganhadoras, R$ 25,00 4 acertos: 12884 apostas ganhadoras, R$ 5,00

12884 apostas ganhadoras, R$ 5,00 Mês da Sorte: 43635 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 400.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3500, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (30):

01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 19 - 21

Premiação:

15 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 1.144.466,65

6 apostas ganhadoras, R$ 1.144.466,65 14 acertos: 456 apostas ganhadoras, R$ 1.733,31

456 apostas ganhadoras, R$ 1.733,31 13 acertos: 14525 apostas ganhadoras, R$ 35,00

14525 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 172960 apostas ganhadoras, R$ 14,00

172960 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 944376 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedores:

CANAL ELETRONICO/--

2 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

2 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos MACAPA/AP

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos TOLEDO/PR

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos CACADOR/SC

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos SAO JOSE DOS CAMPOS/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2921, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (30):

09 - 12 - 14 - 16 - 26 - 36

Premiação:

6 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos: 32 apostas ganhadoras, R$ 32.378,25

32 apostas ganhadoras, R$ 32.378,25 4 acertos: 2240 apostas ganhadoras, R$ 762,43

Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.500.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6840, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (30):

26 - 36 - 43 - 46 - 74

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 16.377,54

33 apostas ganhadoras, R$ 16.377,54 3 acertos: 3784 apostas ganhadoras, R$ 136,02

3784 apostas ganhadoras, R$ 136,02 2 acertos: 94641 apostas ganhadoras, R$ 5,43

Acumulado para o próximo concurso: R$ 11.700.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2301, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (30):

16 - 21 - 30 - 41 - 44 - 58 - 60

Time do coração: CASCAVEL/PR

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 67.620,08

4 apostas ganhadoras, R$ 67.620,08 5 acertos: 237 apostas ganhadoras, R$ 1.630,38

237 apostas ganhadoras, R$ 1.630,38 4 acertos: 4327 apostas ganhadoras, R$ 10,50

4327 apostas ganhadoras, R$ 10,50 3 acertos: 40821 apostas ganhadoras, R$ 3,50

40821 apostas ganhadoras, R$ 3,50 Time do Coração: 10614 apostas ganhadoras, R$ 8,50